Az oroszok közel állnak a Zaporizszka és Doneck régiók kulcsfontosságú városainak elfoglalásához

A katonai szakértők és a harcokat függetlenül megfigyelők szerint Oroszország úgy tűnik, hogy a következő hetekben vagy hónapokban befejezi három stratégiai város elfoglalását.

Konkrétan Huliaipoléről van szó a Zaporizszkij területén, valamint Pokrovszk és Mirnohrad városokról a Donyeck területén. E három település elfoglalása lehetővé tenné Oroszország számára, hogy városi támaszpontot hozzon létre a csapatok állomásoztatásához és a jövőbeli támadó műveletek logisztikájának megszervezéséhez. Emellett ez új befolyási eszközöket adna neki az Egyesült Államok közvetítésével folyó béketárgyalásokon – írja a The New York Times.

Szakértők szerint Oroszország aligha fogja ezeket a eredményeket gyorsan további területi terjeszkedéssé alakítani, figyelembe véve, hogy milyen lassan haladtak előre csapataik az elmúlt évben. De Moszkva felhasználhatná őket arra, hogy a béketárgyalások során bebizonyítsa: előrenyomulása ugyan lassú, de elkerülhetetlen, és Ukrajnának jobb lenne most területet engedni a megállapodás keretében, mint később véres harcokban elveszíteni azt.

Oroszország legveszélyesebb offenzívája a Zaporizszka régióban zajlik. Huliaipole – a város, amely évekig e front egy részének támaszpontja volt, szinte teljesen Oroszország ellenőrzése alatt áll. Erről tanúskodnak a független csoportok harci térképei.

Huliaipole, amelynek háború előtti lakossága 12 ezer fő volt, az egyik utolsó városi központ volt a régióban, amely Ukrajna ellenőrzése alatt állt, a regionális központ, Zaporizzsja városán kívül. Huliaipole mögött nyílt mezők terülnek el, ezért az ukrán katonáknak kevés beépített területük van, ahol elhelyezkedhetnének és megakadályozhatnák az oroszok előrenyomulását.

Körülbelül 60 km-re nyugatra Huliaipoltól az orosz csapatok közelednek Zaporizzsja városának környékéhez – egy ipari központhoz, amelynek lakossága 700 ezer fő, és amely acélgyártásáról ismert. A csatatérképek azt mutatják, hogy az orosz csapatok körülbelül 24 km-re vannak a város déli bejáratától. Katonai szakértők figyelmeztetnek, hogy az oroszok további előrenyomulása miatt a város kis méretű támadó drónok hatótávolságába kerül. Ez a lakosokat éjjel-nappal légitámadásokkal fenyegeti.

Az elemzők Oroszország sikereit ebben a régióban Ukrajna védelmének gyengülésével magyarázzák, mivel Kijev erőit a szomszédos Donyeck megye városainak megtartására koncentrálja.

Még ott is nehéz helyzetben vannak az ukrán csapatok. Doneck megyében Ukrajna a Pokrovszk és Mirnohrad városok védelmére koncentrál, amelyek háború előtti össznépessége több mint 100 ezer fő volt. A csapatok ottani felvonulása, valamint a drónok elleni küzdelem bonyolult módszerei jelentősen lelassították az orosz támadásokat.

Januárban a washingtoni elemzőközpont, a Stratégiai és Nemzetközi Kutatások Központjának jelentése szerint az orosz csapatok csak 76 métert haladtak előre naponta a Pokrovszk és Mirnograd elleni másfél éves támadás során – lassabban, mint a szövetséges csapatok előrenyomulása a somme-i csatában az első világháború alatt.

A jelentés szerint 2024 óta Oroszország Ukrajna területének kevesebb mint 1,5%-át foglalta el.

Az elemzőközpont számításai szerint tavaly az orosz csapatok körülbelül 415 ezer halottat, sebesültet és eltűntet vesztettek a főként e két város környékén zajló harcokban. Az elemzőközpont adatai szerint Oroszország körülbelül 1,2 millió veszteséget szenvedett el a csatatéren azóta, hogy 2022-ben megszállta Ukrajnát, ami körülbelül kétszerese Ukrajna veszteségeinek.

A veszteségek ellenére Moszkva úgy véli, hogy túlélheti Kijevet a kimerítő háborúban, támaszkodva a folyamatos toborzásra, amellyel pótolja sorait. Oroszország többször is bevonult Pokrovszkba és Mirnohradba. Csak kis területek maradnak vitatottak a városok környékén.

Ha Oroszország teljesen elfoglalja ezeket a városokat, írja a NYT, akkor azokat drónok operátorainak elrejtésére használhatja. Emellett az oroszok az utakat és vasutakat is felhasználhatják a logisztika optimalizálására.

A fő célpont Konstantinovka lehet – a déli kapu a városok láncolatához, amelyek Ukrajna utolsó nagy védelmi övezetét alkotják a Donyeck régióban. Ha Konstantinovka elesik, szinte az összes város északabbra a orosz drónok hatótávolságába kerül, és Moszkva hozzáférést kap a városokat összekötő kulcsfontosságú úthoz.

A harci térképek szerint az orosz csapatok, miután tavaly részben körbevették a várost, idén télen megkezdték a behatolást. Moszkva emellett fokozta a drónok támadásait azokon az utakon, amelyeket az ukrán csapatok használnak a város ellátásának biztosítására.

Ha az orosz csapatok előrenyomulnak a harctéren, Ukrajna valószínűleg nagyobb nyomással szembesül a diplomáciai fronton, különösen Donald Trump amerikai elnök részéről, aki megismételte Moszkva érvét, miszerint Ukrajnának területeket kell feladnia a békeszerződésben, hogy elkerülje a további harcokat.