Az illegális árnyékflotta „ellenőrizhetetlen”?

Egy 1400 olajszállító hajóból álló árnyékflotta szállít szankcionált olajat Oroszországból és Iránból. Ezek a hajók veszélyeztetik a környezetet és a biztonságot világszerte, véli egy brit volt tengerésztiszt.

Tom Sharpe, a brit Királyi Haditengerészet volt tisztje a Telegraphban megjelent cikkében leírja az illegális „árnyékflotta” által jelentett növekvő veszélyt, amelyhez állítólag mintegy 1400 hajó tartozik. Ezek szankcionált olajat szállítanak Oroszországból, Iránból és Venezuelából a kínai és indiai vásárlóknak.

A tartályhajók gyakran rosszul karbantartottak, biztonságosan üzemeltetettek és ritkán biztosítottak. A Telegraph szerint ezek a hajók nemcsak az orosz háborút Ukrajnában és a mullah-rezsimet Iránban finanszírozzák, hanem közvetlen veszélyt jelentenek a környezetre is. A lap szerint a hajók károsítják a tenger alatti kommunikációs kábeleket, szennyezik a tengereket, és hamarosan nagy környezeti katasztrófát okozhatnak. Tom Sharpe szerint csak idő kérdése, hogy ez bekövetkezik. Véleménye szerint az árnyékflotta „ellenőrizhetetlen”.

Az árnyékflotta veszélyes gyakorlata

Az árnyékflotta hajóinak gyakran nincs egyértelmű tulajdonosa, rendszeresen váltanak zászlót, vagy egyáltalán nincsenek bejegyezve. Üzemeltetőik manipulálják vagy deaktiválják az automatikus azonosító rendszert (AIS), ami megnehezíti a helymeghatározást és sérti a biztonsági előírásokat.

A „Telegraph” szerint jelenleg legalább 100 hajó sodródik legénység nélkül a világ tengerein – nyersolajjal vagy veszélyesebb anyagokkal, például ammóniával megrakodva. Ezek az elhagyott tartályhajók az áramlatok hatására partokra vagy korallzátonyokra sodródhatnak, és ott jelentős károkat okozhatnak.

Amerikai akció az árnyékflotta ellen

Az Egyesült Államok már több tartályhajót is lefoglalt, köztük a „Bella 1”-et. A hajót az amerikai Navy SEALs rohanta meg, miután az megpróbálta elkerülni az ellenőrzést azzal, hogy átnevezte és Oroszországban regisztrálta magát. Az akció kockázatos volt, mivel fegyveres ellenállástól tartottak. A tartályhajót végül brit vizeken állították meg, de jogi viták nehezítették a további lépéseket.

Az EU szankciói ellenállásba ütköznek

Az Európai Unió új szankciócsomagot tervez Oroszország ellen, amely megtiltaná a tengeri szolgáltatások nyújtását az orosz olajszállítások számára. Tom Sharpe szerint ez fontos lépés lehet a feketepiaci flotta visszaszorításában. Olyan országok azonban, mint Görögország és Málta, blokkolják a intézkedéseket.