Az EU 5G-vel akarja biztosítani a repülőtereket a drónok ellen

Berlin, Hannover, Oslo vagy Koppenhága: tavaly számos repülőtérnek kellett rövid időre leállítania működését drónok észlelése miatt. Mit tervez Brüsszel az új fenyegetés ellen?

Digitális kerítések és légtérfigyelés 5G-vel: az Európai Bizottság a jövőben jobban kívánja védeni a repülőtereket és más kritikus infrastruktúrákat Európában a drónokkal kapcsolatos incidensek ellen. A légtér figyelemmel kísérésére a brüsszeli hatóságok szándéka szerint 5G mobilhálózatokat is fel kell használni, amint az a Strasbourgban bemutatott cselekvési tervből kitűnik.

Az Európai Bizottság szerint a mobilhálózatok lehetővé teszik a repülő tárgyak pontos, valós idejű követését, ezért a fenyegetettségre való tekintettel ezeket is fel kell használni. Egyes drónok SIM-kártyákat használnak, amelyek segítségével fel lehet őket fedezni.

A javaslat szerint azonban elképzelhető az is, hogy a 5G-antennákat egyfajta radarokként használják, vagyis a drónok által visszavert jeleket fogadják és értékelik. Az mesterséges intelligenciával együtt a 5G-hálózatok így feltűnő repülési útvonalakat azonosíthatnak és riaszthatják a hatóságokat. Az akcióterv kiegészíti az európai katonai programokat és terveket, ezért a polgári intézkedésekre összpontosít.

Technikai korlátok a tiltott zónákban és további intézkedések

A brüsszeli hatóságok az idei évben egy drónbiztonsági csomagot is be akarnak mutatni. Magas rangú EU-tisztviselők szerint a tervben az is szerepel, hogy a drónokba digitális korlátokat programozzanak be. Ehhez minden tagállamnak egységesen és digitálisan kell feltérképeznie légtérzárási zónáit – például erőművek, katonai létesítmények vagy repülőterek felett.

Ezeket a térképeket a drónokban kell tárolni, hogy technikailag lehetetlenné váljon számukra a tiltott légtérbe repülés. Annak érdekében, hogy minden drón tulajdonosához rendelhető legyen – és ezzel megkönnyítsék a nyomozók munkáját –, bevezetésre kerül a 100 gramm feletti drónok regisztrációs kötelezettsége - írja a focus.de

2025-ben sok probléma lesz a repülőtereken a drónok miatt

Európában tavaly számos drón-észlelés történt repülőtereken. Ezért gyakran le kellett állítani az egész légi forgalmat – például Berlinben, Brémában, Hannoverben, Brüsszelben, Oslóban, Koppenhágában vagy Mallorcán. Gyakran Oroszországot gyanúsítják az akciók mögött.