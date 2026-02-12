Az Egyesült Államok tárgyal Oroszországgal az Új-START szerződésről

Az Egyesült Államok azután folytatja az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat az új START-szerződés frissített változatáról, miután a stratégiai fegyverzet-ellenőrzési megállapodás hivatalosan február 5-én lejárt és nem született megállapodás a hivatalos meghosszabbításáról - közölte az Orosz Hírek .

Vance február 11-én, Azerbajdzsánban újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló tárgyalások folynak, és hogy a szerződés eltér majd a korábbi változatától- Képünkön Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök és JD Vance amerikai alelnök aláírási ceremónián vesznek részt a 2026. február 9-én Jerevánban tartott tárgyalásaik után

Vance szerdán Azerbajdzsánban újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló tárgyalások folynak, és hogy a szerződés eltér majd a korábbi változatától.

„Változni fog a korábbihoz képest, és ez része a tárgyalásoknak, amelyeket az oroszokkal folytatunk” – mondta alelnök.

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása továbbra is az amerikai elnök, Donald Trump kormányának egyik legfontosabb prioritása, mondta Vance, és hogy „minél több rezsim szerez nukleáris fegyvereket a világon”, az „a legrosszabb, ami történhet” az amerikai nép számára.

Vance megerősítése azt követően érkezett, hogy az Axios a múlt héten arról számolt be, hogy az amerikai és az orosz tisztviselők az ukrán béketárgyalások alkalmával Abu-Dzabiban megvitatták a szerződést.

Egy amerikai tisztviselő a hírügynökségnek elmondta, hogy a felek megállapodtak abban, hogy „jóhiszeműen járnak el”, és megkezdik a megállapodás felülviszágaltáról szóló tárgyalásokat, egyes források szerint a szerződés feltételeinek hat hónapos ideiglenes betartásával.

A 2010-ben aláírt új START-szerződés korlátozza a telepíthető stratégiai nukleáris robbanófejek és indítóberendezések számát, és ellenőrzési mechanizmusokat hoz létre mind az orosz, mind az amerikai arzenálok számára. Eredetileg 2021-ben járt volna le, de akkor öt évvel meghosszabbították.

Moszkva azonban 2023-ban felfüggesztette a szerződés ellenőrzési mechanizmusait, hivatkozva az ukrán támadásokra Oroszország nukleáris elrettentő erejének elemei ellen, és azzal vádolva a Nyugatot, hogy aktívan részt vesz ezekben.

Tavaly szeptemberben Vlagyimir Putyin orosz elnök javasolta a szerződés további egy évvel történő meghosszabbítását, feltéve, hogy Washington viszonozza ezt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a kezdeményezés „válasz nélkül maradt”.

Moszkva többször is figyelmeztetett a szerződés lejárta veszélyeire. Dmitrij Medvegyev, az eredeti szerződést aláíró volt orosz elnök kijelentette, hogy a megállapodás lejárta esetén „a világ veszélyes új bizonytalansági fázisba léphet”, és előre jelezte, hogy a globális nukleáris klub valószínűleg bővülni fog.