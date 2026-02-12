Albulena Haxhiut választották meg a koszovói parlament elnökévé

A politikus kinevezését a 120 tagú parlament 66 képviselője támogatta, 44-en ellene szavaztak, nyolcan tartózkodtak. Beiktatási beszédében Albulena Haxhiu – aki eddig az igazságügyi tárcát vezette – felelős munkát ígért.

Ezt követően szavaztak a parlament öt alelnökéről is. Kinevezésüket 104 képviselő támogatta. A koszovói parlament új alelnöke lett Ardian Gola (Önrendelkezés), Vlora Citaku (Koszovói Demokrata Párt – PDK), Kujtim Shala (Koszovói Demokrata Szövetség – LDK), Emilja Rexhepi (kisebbségi képviselő) és Slavko Simic (Szerb Lista).

A tavaly februári választást követően éppen a szerb közösséghez tartozó alelnök személye körüli vita akadályozta a parlament munkáját, miután a többség elutasította a Szerb Lista által javasolt jelöltek megszavazását.

A december 28-i előrehozott parlamenti választást az Önrendelkezés nyerte meg. Albin Kurti miniszterelnök pártja a voksok 51,1 százalékát szerezte meg. Ez a 120 fős parlamentben 57 helyre volt elegendő. A második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 20,19 százalékával (22 képviselői hely), a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,24 százalékkal (15 hely). Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,9 százalékot (6 képviselői) szerzett. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott 10 hely közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott.

Az új parlamentnek elsőként az idei költségvetést kell elfogadnia, mert ez a politikai válság miatt tavaly elmaradt. A képviselőknek emellett márciusban új államfőt is kell választaniuk, mivel Vjosa Osmani köztársasági elnök megbízatása április elején lejár.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.