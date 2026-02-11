A királyi családtól a kormányfőkig: az Epstein-akták „ki kicsodája”

Az amerikai multimilliomos és pedofil bűnöző Jeffrey Epstein a legmagasabb körökben mozgott. A most nyilvánosságra hozott akták sokakat kellemetlen helyzetbe hoznak – pedig nem mindenki állt közvetlen kapcsolatban Epsteinnel.

Királyi családok, kormánytagok és diplomaták: az amerikai multimilliomos és szexuális bűnöző Jeffrey Epstein hálózata a gazdagok és hatalmasságok világát ölelte fel. Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentumok sokuk számára nemcsak kínosak, hanem súlyos következményekkel is járhatnak. Kiknek kell magyarázattal szolgálniuk az akták miatt - írja a focus.de.

Peter Mandelson brit ex-nagykövet

A brit miniszterelnök, Keir Starmernek a közelmúltban napvilágra került Epstein-akták majdnem a munkájába kerültek – annak ellenére, hogy ő maga nem áll kapcsolatban a pedofil bűnözővel. Az egykori brit nagykövet az Egyesült Államokban, Peter Mandelson viszont igen. A megvádolt szexuális bűnözővel való szoros kapcsolata súlyos kormányzati válságot váltott ki Nagy-Britanniában, a miniszterelnök több bizalmasa rövid időn belül lemondott.

A háttérben az áll, hogy Starmer alig több mint egy éve nevezte ki Mandelsont nagykövetnek az Egyesült Államokba. A miniszterelnök kritikusai most megkérdőjelezik Starmer ítélőképességét, mert saját bevallása szerint tudott Mandelson kapcsolatairól Epsteinnel, bár nem a részletekről. Az Epstein-botrány miatt Mandelsonnak tavaly szeptemberben le kellett mondania. Hogy Mandelson és Epstein kapcsolata valójában milyen szoros volt, csak az elmúlt napokban derült ki. Korábbi gazdasági miniszteri pozíciójában állítólag a pénzügyi válság idején érzékeny információkat adott át a finanszírozónak. A rendőrség nyomozást indított. A brit miniszterelnök pedig továbbra is minden erejével megpróbálja megtartani pozícióját a Downing Streeten.

Brit exherceg András

Mintha a kormányzati válság még nem lenne elég, az Epstein-botrány egyre inkább magával rántja a királyi családot is. Miután az Epstein-akták új vádakat hoztak napvilágra a kegyvesztett ex-herceg Andrew ellen, III. Károly király bejelentette, hogy támogatni fogja a rendőrséget az öccse elleni esetleges nyomozásban.

Mandelsonhoz hasonlóan ő is bizalmas információkat adott át az amerikai befektetőnek. Ha valóban büntetőeljárás indul, az ex-herceg, aki már elvesztette minden címét és tisztségét, még mélyebb bukás fenyegeti.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter

Ellentmondásos nyilatkozatok hoznak nehéz helyzetbe az amerikai kereskedelmi minisztert. Howard Lutnick tavaly azt állította, hogy 2005-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel. Az amerikai kongresszusban tartott meghallgatáson azonban több találkozót is elárult Epsteinnel, többek között egy 2012-es látogatást családjával Epstein magánszigetén. Ott együtt ebédeltek.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter hallgatja, ahogy Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik, miközben az Air Force One fedélzetén repül a Joint Base Andrews-tól (Minnesota állam) West Palm Beach-re (Florida állam). Mark Schiefelbein/AP/dpa

Thomas Massie republikánus kongresszusi képviselő azzal vádolta Lutnickot, hogy szándékosan hazudott. A szenátusi bizottság előtt a miniszter azt mondta, hogy körülbelül tíz e-mail létezik, amely összeköti őt Epsteinnel. A két férfi 14 év alatt csak néhány alkalommal találkozott. „Alig volt dolgom ezzel a személlyel” – folytatta.

Norvég diplomáciai vezetők, Mona Juul és Terje Rød-Larsen

A hétvégéig Mona Juul Norvégia jordániai és iraki nagykövete volt. Most már nem tölti be ezt a tisztséget, mert férjéhez hasonlóan ő is súlyos korrupció gyanújával kapcsolatos nyomozás alá került.

A volt diplomata, Rød-Larsen állítólag „személyes pénzügyi kapcsolatban” állt Epsteinnel. A pár két gyermeke pedig az amerikai állampolgár végrendeletében fejenként ötmillió dollárt kapott.

Norvégia volt kormányfője, Thorbjørn Jagland

Hasonló nyomozás folyik Thorbjørn Jagland ellen is. Ő nemcsak a norvég kormány élén állt, hanem hosszú karrierje során az Európa Tanács főtitkára és a norvég Nobel-bizottság elnöke is volt. Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt a norvégot most súlyos korrupció gyanújával vádolják.

Mette-Marit norvég koronahercegnő

A koronahercegnő állítólag bizalmas kapcsolatban állt Epsteinnel. Erre utalnak azok az e-mailek, amelyeket a két személy évekig váltott egymással. Ezekben a szexuális bűnelkövető és Haakon koronaherceg felesége megbeszélték, hogy találkoznak, és beszélgettek táplálkozásról, zenéről és Epstein „nővadászatáról”.

„Párizs jó a házasságtöréshez, a skandináv nők pedig jobbak feleségnek” – áll egy Mette-Maritnak tulajdonított e-mailben. 2013-ban a hercegnő Epstein palmbeachi házában nyaralt. A koronahercegnő ugyan bocsánatot kért, de sok norvég mégis azt kérdezi: lehet-e ő királynő?

Franciaország volt kulturális minisztere, Jack Lang

Pénzmosás és súlyos adócsalás gyanúja: súlyosak a vádak Jack Lang volt francia kulturális miniszter és lánya, Caroline ellen. Az Epstein-ügy feltárása nyomán a francia pénzügyi ügyészség előzetes nyomozást indított ellenük. Az ügy egy Epstein által alapított, adóparadicsomban bejegyzett társasággal kapcsolatos, amelynek fele Caroline Lang tulajdonában volt.

Jack Lang visszautasítja a vádakat, szerinte szoros kapcsolata Epsteinnel „naivitás” jellemezte. Szombaton azonban nyomás alatt lemondott a párizsi kulturális intézet, az „Institut du monde arabe” elnöki posztjáról. Lang az 1980-as és 90-es években François Mitterrand volt elnök minisztere volt.