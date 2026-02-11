A hatóságok lezárják a légteret több amerikai város felett

Az amerikai légiközlekedési hatóság (FAA) több amerikai város légterét legfeljebb 10 napra lezárja, és minden repülőjáratot felfüggeszt. Eddig nem tisztázott, hogy mi az utasítás oka.

Az FAA honlapján közzétett közlemény szerint a texasi El Paso város körüli ideiglenes repülési korlátozásokat „különleges biztonsági okokból” vezették be, anélkül, hogy további részleteket közöltek volna. A mexikói légtér nem érintett a lezárás által. Santa Teresa városa körül (Új-Mexikó állam) és New Orleans nagyváros körül (Louisiana) is már repülési tilalmat rendeltek el - írja az AP.

Repülési tilalmat rendeltek el több amerikai város felett

Az El Paso repülőtér egy Instagram-bejegyzésben közölte, hogy kedd estétől február 20-án késő estig minden repülést felfüggesztenek a repülőtérről és oda, beleértve a kereskedelmi, teherszállítási és általános légi közlekedési járatokat is. Az utasoknak azt ajánlották, hogy a legfrissebb repülési információkért forduljanak légitársaságukhoz.

El Paso agglomerációjának kiterjedése és mérete miatt a lezárás jelentős zavarokat okozhat. El Paso, egy közel 700 000 lakosú határváros, amely a környező agglomerációval együtt még nagyobb, a szomszédos mexikói Ciudad Juarez mellett a határon átnyúló kereskedelem központja.

A repülőtér magát Texas nyugati részének, Új-Mexikó déli részének és Mexikó északi részének kapujaként tartja számon. Többek között a Southwest, a United, az American és a Delta is kínál járatokat innen.