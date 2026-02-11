A francia külügyminiszter belső vizsgálatot rendelt el

Megdöbbenésének és felháborodottságának adott hangot Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerdán az előző nap nyilvánosságra került tények miatt, amelyek szerint Fabrice Aidan francia diplomata neve többször is megjelenik az amerikai Epstein-aktákban, s kiderült, hogy Aidan ellen pedopornográf weboldalak látogatása miatt eljárás is indult az Egyesült Államokban.

„Amikor tudomást szereztem ezekről az információkról, megdöbbentem, és azt tettem, amit bárki a helyemben tett volna: feljelentést tettem az igazságszolgáltatásnál, elindítottam egy közigazgatási vizsgálatot, valamint egy fegyelmi eljárást” – mondta a miniszter az RTL kereskedelmi rádióban.

A tárcavezető azt állítja, hogy ő maga is csak kedden értesült a diplomata érintettségéről, ami „személyesen felháborítja”.

A miniszter szerint a felmerült cselekmények „nagyon súlyosak”. „De megtiltom, hogy bárki azt sugallja, hogy ez beárnyékolná a külügyminisztérium munkatársait, (...) akiknek ehhez semmi közük” – tette hozzá, bár nem zárta ki, hogy más francia diplomaták is érintettek lehetnek.

Fabrice Aidan külügyi főtanácsos jelenleg személyes okokból fizetés nélküli szabadságon van – jelezte Jean-Noël Barrot kedd este az X közösségi oldalon. Legutóbb az Engie energiaszolgáltatónál dolgozott, ahol azonnal felfüggesztették a sajtóban megjelent hírek miatt – közölte az energiacsoport az AFP hírügynökséggel.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok szerint Fabrice Aidan több éven át több tucat e-mailt váltott a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel. A neve több mint kétszáz alkalommal megtalálható a dokumentumokban.

A Mediapart tényfeltáró hírportál és a Radio France francia közrádió által feltárt adatok szerint Fabrice Aidan „diplomáciai információkkal, szolgáltatásokkal vagy nemzetközi kapcsolataival” segítette Jeffrey Epsteint. Ezekben a levelezésekben Fabrice Aidan ENSZ-dokumentumokat és jelentéseket küldött közvetlenül Epsteinnek.

Az első nyilvántartott levelezésük 2010-re nyúlik vissza, amikor a diplomatát az ENSZ-be helyezték, ahol a norvég Terje Rod-Larsen tanácsadója volt. Rod-Larsen és felesége, Mona Juul ellen nyomozás indult Norvégiában „súlyos korrupcióban való bűnrészesség” és „súlyos korrupció” gyanúja miatt a Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolataik következményeként.

Az Epstein-dossziék közzététele „súlyos gyanúkat vet fel egyes személyek által elkövetett bűncselekményekről, de az európai országok, így Franciaország politikai közéletébe való beavatkozásokról is” – mondta a francia külügyminiszter az RTL-en. „Úgy tűnik számomra, hogy ezeknek a dokumentumoknak a bíróságokon van a helyük, nem pedig a közösségi médiában” – tette hozzá.

A Mediapart szerint az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) 2013-ban jelezte az ENSZ-nek, hogy nyomozás folyik, amely valószínűleg a francia diplomatát, Fabrice Aidant is érintette New Yorkban, pedopornográf weboldalak látogatása miatt. A külügyi szóvivő elmondta a Mediapartnak, hogy mivel az amerikai igazságszolgáltatás akkoriban nem emelt vádat, Franciaországban sem indult eljárás.