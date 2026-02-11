A Béke Menet: buddhista szerzetesek érkeztek Washingtonba 2300 mérföldes gyaloglás után

Narancssárga ruhákba öltözve két tucat buddhista szerzetes érkezett kedden Washingtonba egy 2300 mérföldes „békeért való gyaloglás” után, amely egy saját leírásuk szerint spirituális utazás volt kilenc államon át.

A szerzetesek több mint három hónapja kezdték meg útjukat Texasban, néha a hideg téli hőmérséklettel dacolva, néha mezítláb, hogy „felhívják a figyelmet a békére, a szeretetre és az együttérzésre Amerikában és az egész világon”.

A menetelők folytatták útjukat annak ellenére, hogy egy erős téli vihar, amely az Ohio-völgytől és a déli középső régiótól New Englandig terjedő területet bénító hóeséssel, ónos esővel és fagyos esővel borította be, és amelyet az Egyesült Államok nagy részét sújtó zord, sarkvidéki hideg még tovább súlyosbított.

Aloka, egy indiai mentőkutya kíséretében, aki a közösségi médiában „a béke kutyájaként” szerzett magának népszerűséget, útjuk az Egyesült Államokban növekvő feszültségek idején zajlik - írja a Reuters.

„Nem tiltakozásból gyalogolunk, hanem azért, hogy felébresszük a békét, amely már mindannyiunkban ott él” – mondta Bhikkhu Pannakara, a Béke Gyaloglása szellemi vezetője. „A Béke Gyaloglása egyszerű, de jelentőségteljes emlékeztető arra, hogy az egység és a jóság mindannyiunkban kezdődik, és kihatással lehet a családokra, a közösségekre és az egész társadalomra.”

Kedden és szerdán Washingtonban tartózkodnak, majd csütörtökön a közeli Annapolisban, Marylandben fejezik be utazásukat.

Támogatás és virágok

A séta több millió ember támogatását nyerte el a közösségi médiában, sokan osztották meg a szerzeteseknek szóló támogató üzeneteiket. A támogatók bátran szembeszálltak a hóval és az esővel, hogy találkozzanak a szerzetesekkel és virágokat ajándékozzanak nekik, amikor azok átkeltek városukon.

Washingtonban több száz ember jött ki, hogy lássa a szerzeteseket, akik az Embassy Row néven ismert úton haladtak, mert ott található a legtöbb nagykövetség és diplomáciai rezidencia.

Észak-Karolinában tett megállásuk során Josh Stein, az állam kormányzója megköszönte a szerzeteseknek, hogy békéről, egyenlőségről, igazságosságról és együttérzésről szóló üzenetükkel reményt adtak millióknak.

„Önök inspirálják az embereket egy olyan időben, amikor oly sokan szorulnak inspirációra” – mondta Stein.

A Béke Séta Texasban, Louisianában, Mississippiben, Alabamában, Georgiában, Dél-Karolinában, Észak-Karolinában és Virginiában tett megállókat. A szerzetesek Washingtonba érkezésük után találkoztak spirituális és más vezetőkkel. Emellett interkonfesszionális szertartást is tartottak a Nemzeti Katedrálisban.

A katedrálisban tartott szertartás során Kimberly Bassett, a Columbia kerület államtitkára Washington polgármestere, Muriel Bowser nevében egy nyilatkozatot adott át a szerzeteseknek, amelyben tisztelettel adózott előttük.

„A mai nap a 2300 mérföldes gyaloglás végét jelenti, de nem a béke útjának végét. Zarándoklatuk összehozta az embereket a városokban, államokban és közösségekben” – mondta Bassett.

Bár a gyaloglás pozitív élmény volt, nem volt akadályok nélkül. A helyi média szerint a texasi Daytonban egy teherautó nekiment a szerzetesek kísérőjárművének, és több ember megsérült. Két szerzetes súlyos sérüléseket szenvedett, egyiküknek amputálni kellett a lábát.

A baleset ellenére a csoport folytatta az Egyesült Államok átszelését, hogy tisztelegjen nemcsak eredeti békeszeretete üzenete előtt, hanem testvérei előtt is.