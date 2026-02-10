Ukrajna 2026-ban 10 fegyverkivitel-központot nyit Európában, többek között a balti és észak-európai országokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök február 8-án.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezében a döntés, tovább folytatja a háborút vagy megállapodik

„Február közepén megkezdődik drónjaink gyártása Németországban. Én fogom átvenni az első drónt. Ez egy teljesen működőképes gyártósor. Az Egyesült Királyságban már működnek hasonló gyártósorok. Ezek mind ukrán technológiák” – írta a Telegramon, számol be a Kijev Independent.

„Ma Európa biztonsága a technológián és a drónokon alapul. Számos különböző projekt létezik. Mindez nagyrészt ukrán technológiákon és ukrán szakembereken fog alapulni” – írta Zelensky a Telegramon közzétett bejelentésében.

A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártó sorok megnyitása a partnerországokban egy szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja Ukrajna fegyvergyártásának nemzetköziesítése, mivel dróngyártási kapacitása meghaladja finanszírozását.

A hír Zelenszkij októberben adott utasítását követi, amelyben a védelmi minisztériumot arra kérte, hogy 2025 novemberétől kezdődően indítsa el az ukrán fegyverek „ellenőrzött exportját” külföldre.

A javasolt rendszer szerint Ukrajna exportálja a felesleges katonai felszerelését, és a nyereséget sürgősen szükséges fegyverekre fordítja.

Ukrajna védelmi szektora – és különösen drónipara – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jött létre, amelyek közül sok olcsó, alkalmazkodó rendszereket gyárt, amelyek átalakították a modern hadviselést.