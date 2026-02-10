2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.35 Ft
USD 316.73 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrajna 2026-ban 10 fegyverkivitel-központot nyit Európában

Zelenszkij bejelentette az ukrán drónok gyártásának megkezdését Németországban is.

MH
 2026. február 10. kedd. 16:35
Megosztás

Ukrajna 2026-ban 10 fegyverkivitel-központot nyit Európában, többek között a balti és észak-európai országokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök február 8-án.

Ukrajna 2026-ban 10 fegyverkivitel-központot nyit Európában
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezében a döntés, tovább folytatja a háborút vagy megállapodik
Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

„Február közepén megkezdődik drónjaink gyártása Németországban. Én fogom átvenni az első drónt. Ez egy teljesen működőképes gyártósor. Az Egyesült Királyságban már működnek hasonló gyártósorok. Ezek mind ukrán technológiák” – írta a Telegramon, számol be a Kijev Independent.

„Ma Európa biztonsága a technológián és a drónokon alapul. Számos különböző projekt létezik. Mindez nagyrészt ukrán technológiákon és ukrán szakembereken fog alapulni” – írta Zelensky a Telegramon közzétett bejelentésében.

A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártó sorok megnyitása a partnerországokban egy szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja Ukrajna fegyvergyártásának nemzetköziesítése, mivel dróngyártási kapacitása meghaladja finanszírozását.

A hír Zelenszkij októberben adott utasítását követi, amelyben a védelmi minisztériumot arra kérte, hogy 2025 novemberétől kezdődően indítsa el az ukrán fegyverek „ellenőrzött exportját” külföldre.

A javasolt rendszer szerint Ukrajna exportálja a felesleges katonai felszerelését, és a nyereséget sürgősen szükséges fegyverekre fordítja.

Ukrajna védelmi szektora – és különösen drónipara – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jött létre, amelyek közül sok olcsó, alkalmazkodó rendszereket gyárt, amelyek átalakították a modern hadviselést.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink