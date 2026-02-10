Szijjártó Péter: Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben

Ameddig szuverén nemzeti kormányunk van, addig nem számíthatnak arra, hogy akaratukat érvényre tudják juttatni - fogalmazott kedd reggel a külgazdasági és külügyminiszter.

„Aki Magyarország biztonságos működését, energiabiztonságát, szuverenitását alá akarja ásni, az ellenséges lépéseket tesz velünk szemben. Aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk. Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert ellenséges lépéseket tesz velünk szemben. Ezt mi nem hagyhatjuk, nem engedhetjük és nem is engedjük” – tette hozzá a magyar diplomácia vezetője.