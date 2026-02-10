2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Szijjártó Péter: Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben

A külügyminiszter az Igazság órája vendége volt

MH
 2026. február 10. kedd. 9:18
Megosztás

Ameddig szuverén nemzeti kormányunk van, addig nem számíthatnak arra, hogy akaratukat érvényre tudják juttatni - fogalmazott kedd reggel a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter: Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Aki Magyarország biztonságos működését, energiabiztonságát, szuverenitását alá akarja ásni, az ellenséges lépéseket tesz velünk szemben. Aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk. Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert ellenséges lépéseket tesz velünk szemben. Ezt mi nem hagyhatjuk, nem engedhetjük és nem is engedjük” – tette hozzá a magyar diplomácia vezetője.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink