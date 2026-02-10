2026. február 11., szerda

Előd

EUR 377.35 Ft
USD 316.73 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Stratégiai partnerségi chartát írt alá Azerbajdzsán és az Egyesült Államok

Új fejezet nyílt a két ország kapcsolataiban

MH/ MTI
 2026. február 10. kedd. 23:18
Megosztás

Stratégiai partnerségi chartát írt alá Azerbajdzsán és az Egyesült Államok kedden Bakuban.

Stratégiai partnerségi chartát írt alá Azerbajdzsán és az Egyesült Államok
JD Vance amerikai alelnök (balra) és Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök (jobbra) aláírják az Egyesült Államok és Azerbajdzsán közötti stratégiai partnerségről szóló chartát a 2026. február 10-én Bakuban
Fotó: AFP/Pool/Kevin Lamarque

A vonatkozó dokumentumot Ilham Aliyev azeri elnök és J.D. Vance amerikai alelnök látta el kézjegyével az azerbajdzsáni fővárosban.

Aliyev kijelentette, hogy a stratégiai partnerség teljesen új fejezetet nyit a két ország kapcsolataiban. „Továbbra is szorosan együttműködünk a biztonsági kérdések és a terrorellenes műveletek terén” – tette hozzá.

Mint mondta, az energiabiztonság továbbra is a partnerség fontos elemét képezi. „Mára Azerbajdzsán 16 ország energiabiztonságát szavatolja, amelyek közül 11-en a NATO tagjai, az Egyesült Államok szövetségesei” – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy Baku és Washington aktívan együttműködik a mesterséges intelligencia fejlesztésében és az adatközpontok létrehozása terén is, s már megvannak az első eredmények ezeken a területeken. Kiemelte, hogy megnyitják „az együttműködés fejezetét” a védelmi eszközök szállításában is.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink