Stratégiai partnerségi chartát írt alá Azerbajdzsán és az Egyesült Államok

JD Vance amerikai alelnök (balra) és Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök (jobbra) aláírják az Egyesült Államok és Azerbajdzsán közötti stratégiai partnerségről szóló chartát a 2026. február 10-én Bakuban

A vonatkozó dokumentumot Ilham Aliyev azeri elnök és J.D. Vance amerikai alelnök látta el kézjegyével az azerbajdzsáni fővárosban.

Aliyev kijelentette, hogy a stratégiai partnerség teljesen új fejezetet nyit a két ország kapcsolataiban. „Továbbra is szorosan együttműködünk a biztonsági kérdések és a terrorellenes műveletek terén” – tette hozzá.

Mint mondta, az energiabiztonság továbbra is a partnerség fontos elemét képezi. „Mára Azerbajdzsán 16 ország energiabiztonságát szavatolja, amelyek közül 11-en a NATO tagjai, az Egyesült Államok szövetségesei” – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy Baku és Washington aktívan együttműködik a mesterséges intelligencia fejlesztésében és az adatközpontok létrehozása terén is, s már megvannak az első eredmények ezeken a területeken. Kiemelte, hogy megnyitják „az együttműködés fejezetét” a védelmi eszközök szállításában is.