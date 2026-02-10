Rubio Budapestre és Pozsonyba látogat a müncheni konferencia után

Rubio február 13 és 15. között részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián. Ez minden évben Európa egyik legfontosabb éves kül- és biztonságpolitikai fóruma, ahol a világ vezető politikusai, diplomatái és szakértői vitatják meg a globális kihívásokat.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma hétfőn kiadott közleményében bejelentette, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13. és 16. között európai látogatásra indul, amelynek keretében Németországot, Szlovákiát és Magyarországot keresi fel. Az út kiemelt célja a transzatlanti kapcsolatok erősítése, a regionális biztonság előmozdítása és a kétoldalú együttműködés elmélyítése – írta a külügyminisztérium, számol be a Mandíner.

Pozsonyban a szlovák kormány kulcsfontosságú tagjaival találkozik. A megbeszélések fókuszában a közös regionális biztonsági érdekek előmozdítása, a nukleáris energia és az energiamix diverzifikációja terén történő kétoldalú együttműködés erősítése, valamint Szlovákia katonai modernizációjának és NATO-beli kötelezettségvállalásainak támogatása áll.

Budapesten a magyar kormány illetékes képviselőivel egyeztet majd.

A találkozók célja a kétoldalú és regionális érdekek további erősítése, beleértve a globális konfliktusok békés rendezését célzó folyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az amerikai–magyar energiaipari partnerség fejlesztését.