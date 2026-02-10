Külföld
Rubio Budapestre és Pozsonyba látogat a müncheni konferencia után
Ezzel párhuzamosan Vance amerikai alelnök Örményországba és Azerbajdzsánba látogat
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma hétfőn kiadott közleményében bejelentette, hogy Marco Rubio külügyminiszter február 13. és 16. között európai látogatásra indul, amelynek keretében Németországot, Szlovákiát és Magyarországot keresi fel. Az út kiemelt célja a transzatlanti kapcsolatok erősítése, a regionális biztonság előmozdítása és a kétoldalú együttműködés elmélyítése – írta a külügyminisztérium, számol be a Mandíner.
Pozsonyban a szlovák kormány kulcsfontosságú tagjaival találkozik. A megbeszélések fókuszában a közös regionális biztonsági érdekek előmozdítása, a nukleáris energia és az energiamix diverzifikációja terén történő kétoldalú együttműködés erősítése, valamint Szlovákia katonai modernizációjának és NATO-beli kötelezettségvállalásainak támogatása áll.
Budapesten a magyar kormány illetékes képviselőivel egyeztet majd.
A találkozók célja a kétoldalú és regionális érdekek további erősítése, beleértve a globális konfliktusok békés rendezését célzó folyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az amerikai–magyar energiaipari partnerség fejlesztését.