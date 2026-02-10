Külföld
Peking támogatja az újraegyesítést pártoló tajvani erőket
Kína már többször jelezte, hogy nem zárja ki a katonai erő alkalmazását
Pekingnek el kell utasítania a külső beavatkozást, fenn kell tartania a békét és a stabilitást a Tajvani-szoros két partján, és elő kell mozdítani a nemzeti újraegyesítés ügyét – tette hozzá.
Vang nem beszélt katonai erő alkalmazásáról, de Kína már többször jelezte, hogy nem zárja ki azt, és a védelmi minisztérium keddi közleménye szerint „ha a tajvani függetlenségpártiak fegyveres erői provokálnak, akkor elkerülhetetlenül megsemmisülnek”.
Az önálló kormányzattal rendelkező Tajvant Kína saját területének tekinti, de Tajpej elutasítja ezt, és álláspontja szerint „a sziget jövőjéről kizárólag a tajvani nép dönthet”. Peking az utóbbi években fokozta katonai és politikai nyomásgyakorlását a szigettel szemben azzal a céllal, hogy érvényesítse igényét a sziget feletti szuverenitásra.
Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében szintén hangsúlyozta: Tajvan kérdése a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye, és Washingtonnak körültekintőbbnek kellene lennie a Tajvannak történő fegyverszállítások terén. Ahogy a világ országainak túlnyomó többsége, az Egyesült Államok hivatalosan nem ismeri el független államként a szigetet, de a tajvani vezetés legjelentősebb támogatója és fegyverszállítója.