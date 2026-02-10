Peking támogatja az újraegyesítést pártoló tajvani erőket

Kína határozott támogatást ígér az újraegyesítést pártoló tajvani „hazafias” erőknek, és kemény kézzel bánik a szigetnek függetlenséget követelő csoportokkal – jelentette ki Vang Hu-ning, a Kínai Kommunista Párt negyedik számú vezetője a párt tajvani ügyekkel foglalkozó munkakonferenciáján, amiről az állami média kedden számolt be.

Az önálló kormányzattal rendelkező Tajvant Kína saját területének tekinti, de Tajpej elutasítja ezt (képünk illusztráció)

Pekingnek el kell utasítania a külső beavatkozást, fenn kell tartania a békét és a stabilitást a Tajvani-szoros két partján, és elő kell mozdítani a nemzeti újraegyesítés ügyét – tette hozzá.

Vang nem beszélt katonai erő alkalmazásáról, de Kína már többször jelezte, hogy nem zárja ki azt, és a védelmi minisztérium keddi közleménye szerint „ha a tajvani függetlenségpártiak fegyveres erői provokálnak, akkor elkerülhetetlenül megsemmisülnek”.

Az önálló kormányzattal rendelkező Tajvant Kína saját területének tekinti, de Tajpej elutasítja ezt, és álláspontja szerint „a sziget jövőjéről kizárólag a tajvani nép dönthet”. Peking az utóbbi években fokozta katonai és politikai nyomásgyakorlását a szigettel szemben azzal a céllal, hogy érvényesítse igényét a sziget feletti szuverenitásra.

Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében szintén hangsúlyozta: Tajvan kérdése a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügye, és Washingtonnak körültekintőbbnek kellene lennie a Tajvannak történő fegyverszállítások terén. Ahogy a világ országainak túlnyomó többsége, az Egyesült Államok hivatalosan nem ismeri el független államként a szigetet, de a tajvani vezetés legjelentősebb támogatója és fegyverszállítója.