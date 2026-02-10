Oroszország biztonsági garanciákat követel magának az ukrajnai háború befejezése érdekében. Egy magas rangú diplomata konkrét feltételeket nevez meg és élesen bírálja a Nyugatot.

Oroszország külügyminiszter-helyettese, Aleksandr Gruscso kijelentette, hogy a ukrajnai háború békeszerződése csak akkor lehetséges, ha figyelembe veszik Oroszország biztonsági garanciáit. A Kyiv Independent szerint Gruscso hangsúlyozta, hogy Ukrajna érdekei ugyan fontosak, de Oroszország biztonsága elsőbbséget élvez. Kritizálta, hogy az EU-tagállamok figyelmen kívül hagyják ezeket a követeléseket. „Ha megnézzük az EU-vezetők nyilatkozatait, senki sem beszél Oroszország biztonságának garanciáiról” – mondta.

A NATO-tagság továbbra is vita tárgyát képezi

Grushko megismételte azt a követelést, hogy Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz. Ez Oroszország egyik központi követelése a háború kezdete óta. A Reuters szerint Oroszország elutasítja a külföldi csapatok Ukrajnában való állomásoztatását is, amelyet Kijev javasolt lehetséges biztonsági garanciaként. Grushko elfogadhatatlannak nevezte „az ukrán területek Oroszország fenyegetésére való felhasználását”.

Zelenszkij előrelépést lát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég kijelentette, hogy az Ukrajna biztonságát garantáló dokumentumok már elkészültek. A Reuters szerint ezek között szerepelnek a területi biztonságot szolgáló intézkedések és a háború utáni újjáépítési terv. Gruscsko szkeptikusan nyilatkozott ezekről a tervekről, és ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország számára garantálatlanul nem lehetséges megállapodás.