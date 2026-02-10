Nemzetközi felháborodást keltett az izraeli elnök elleni erőszakos tüntetés

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte kedden az izraeli elnök látogatása elleni erőszakos tüntetéseket, és védelmébe vette a rendőrség intézkedéseit a demonstrálókkal szemben.

Miután hétfő este összecsapások törtek ki a rendőrség és a Jichák Hercog látogatása miatt tiltakozó tüntetők között Sydney belvárosában, Albanese kijelentette: a véleménynyilvánításnak minden esetben békés keretek között kell maradnia. „Az ausztrálok azt szeretnék, ha véget érne az öldöklés az izraeliek és a palesztinok között, és nem szeretnék, ha ez a konfliktus ide is átterjedne” – mondta a Triple M rádiónak nyilatkozva, hozzátéve, hogy az ilyen erőszakos jelenetek nem elősegítik, hanem aláássák a kitűzött célok elérését.

Új-Dél-Wales állam rendőrsége közölte, hogy 27 embert őrizetbe vettek, köztük 10-et rendőrök elleni erőszak miatt. Súlyos sérülés nem történt. A rendőrség könnygázt és paprikaspray-t vetett be a tömeg feloszlatására, miután egyes demonstrálók megpróbálták áttörni a kordont a városháza közelében. A hatóságokat korábban rendkívüli jogkörrel ruházták fel, ami lehetővé tették a tömeg mozgásának korlátozását és járművek átvizsgálását.

Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke indokoltnak nevezte a rendőrség intézkedését, hozzátéve, hogy a rendőrök „lehetetlen helyzetbe kerültek”, ennek ellenére szakszerűek voltak és visszafogottak maradtak.

A Palesztin Akciócsoport nevű szervezet szerint az ellenük bevetett lovasrendőrség ütötte az embereket. Nem tudták elhagyni a helyszínt még akkor sem, amikor már távoztak volna, mert a rendőrség minden oldalról körbevette őket. A szervezet kedd estére újabb tiltakozást hirdetett meg a rendőrkapitányság elé.

Hercog az ausztrál miniszterelnök meghívására látogatott el Ausztráliába. A főbb ausztráliai zsidó szervezetek üdvözölték a látogatását, míg az izraeli kormányt bíráló Ausztrál Zsidó Tanács (JCA) a Gázai övezeti háború miatt bírálta. Hercog hétfőn részt vett azon a megemlékezésen, amelyet a decemberi Bondi Beach-i lőfegyveres támadás 15 halálos áldozata emlékére rendeztek meg, és kifejezte együttérzését a helyi zsidó közösséggel.

Az ausztrál hatóságok szerint a tengerparti támadást az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ideológiája ihlette, de a támadók nem álltak kapcsolatban terrorszervezettel.