Macron szerint a jelenlegi ukrán tárgyalások formátuma, amikor az amerikai képviselők az európaiak nélkül tárgyalják meg a rendezés feltételeit Oroszországgal, „nem optimális”.

Emmanuel Macron francia elnök, aki korábban jelezte, hogy szeretne telefonon beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, fel kell hívnia az orosz vezetőt, és nem „show-t rendezni”. Erről Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilatkozott az „Ittogi nedeli” című műsorban, amelynek egy részét az NTV televíziócsatorna sugározta, számol be a TASZSZ.

„Amikor Macron három héttel ezelőtt ismét bejelentette: „Fel fogom hívni Putyint, most csak előkészítem a dolgot”. Aztán valami olyasmit mondanak, hogy elő kell készíteni a technikai oldalát a Putyinnal való beszélgetésnek, de ez nem komoly. Ha telefonálni akarsz, telefonálj. De ezeket a bejelentéseket úgy teszik, mintha valami show-t készítenének elő, és minél több nézőt akarnának felkelteni. Nos, Európa olyan, amilyen", - jegyezte meg a miniszter.

Január 6-án Macron kijelentette, hogy a lehető leghamarabb beszélni szeretne Putyinnal. Február 3-án a francia elnök megjegyezte, hogy a beszélgetés előkészítése technikai szinten folyik.

2025 decemberében, az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójának eredményeként Macron kijelentette, hogy Európának ideje újra felvenni a párbeszédet Oroszországgal.