Brüsszel új trükkje: így kerülnék meg az uniós szabályokat

Ukrajna már jövőre részleges tagságot kaphat a blokkban, mivel Brüsszel megpróbálja megerősíteni az ország pozícióját Európában és távol tartani Moszkvától – állítja 10 tisztviselő és diplomata.

Négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után, és mivel Kijev a Kremllel kötendő békeszerződésbe be akarja építeni az EU-tagságot 2027-re, a korai stádiumban lévő ötlet drámai változást jelentene abban, ahogyan a blokk új országokat fogad be. A terv szerint Ukrajna helyet kapna az EU asztalánál, mielőtt végrehajtaná a teljes tagsági jogokhoz szükséges reformokat.

Európai tisztviselők és az ukrán kormány szerint Kijev tagsági kérelme sürgős. Oroszország valószínűleg megpróbálja „megakadályozni az EU-ba való belépésünket” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben újságíróknak, amikor a 2027-es csatlakozási dátum hivatalos rögzítésének fontosságáról kérdezték. „Ezért mondjuk, hogy nevezzék meg a dátumot. Miért egy konkrét dátumot? Mert a dátumot Ukrajna, Európa, az USA és Oroszország fogja aláírni.”

Az EU egyik tisztviselője és két európai diplomata szerint a legújabb változatot informálisan „fordított bővítésnek” nevezik, mert ez a folyamat elején, és nem a végén hozza be az országokat a blokkba, amikor teljesítik a tagsági kritériumokat.

Az EU tisztviselői szerint az elképzelés vonzó, mert Kijevnek időt adna a demokratikus intézmények, az igazságszolgáltatás és a politikai rendszer reformjainak befejezésére, miközben csökkentené annak valószínűségét, hogy Ukrajna feladja a blokkhoz való csatlakozás reményét, és hátat fordít a Nyugatnak.

Öt különböző országokat képviselő diplomata, három uniós és két ukrán tisztviselővel folytatott beszélgetések alapján, akik névtelenséget kaptak, hogy megvitathassák a bizalmas tárgyalásokat, amelyekkel tisztában vannak, a Politico öt lépést határozott meg.

1. lépés: Ukrajna felkészítése

Az EU „előrehozta” Ukrajna csatlakozási kérelmét. Ez magában foglalja, hogy Kijevnek informális útmutatást adnak a „klaszterek” – a tagsághoz vezető jogi lépések – tárgyalásában.

A blokk már megadta Ukrajnának a hat tárgyalási klaszter közül három részleteit. Az EU márciusban Cipruson tartandó informális európai ügyek minisztereinek találkozóján további klaszterek részleteit kívánja megadni a látogató ukrán delegációnak, hogy azokról is megkezdődhessen a munka.

„A legnehezebb körülmények ellenére, az orosz agresszió közepette Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit” – nyilatkozta a POLITICO-nak Marilena Raouna, Ciprus európai ügyekért felelős miniszterhelyettese, amely ország az EU Tanácsának elnöki tisztét tölti be. A március 3-i találkozó célja ennek a támogatásnak a megerősítése lesz – mondta.

De „nem lesznek rövidítések” a reformok terén – mondta egy uniós tisztviselő. Ezt az üzenetet megismételte két magas rangú diplomata is olyan országokból, amelyek erőteljesen támogatják Ukrajnát, valamint az összes uniós tisztviselő, akivel a POLITICO beszélt.

„Az EU-tagság csak akkor hoz előnyöket, ha a bővítési folyamaton keresztül végigmész a átalakuláson – ez az EU-tagság valódi szuperereje” – mondta az egyik tisztviselő.

„Az Európai Bizottságnak össze kell egyeztetnie ezt a két dolgot: a gyors előrelépés szükségességét és az ukrajnai reformok megvalósítását.”

Kijev részéről kijelentették, hogy készek elvégezni a szükséges munkát. „2027-re technikailag készen állunk” – mondta Zelenszkij pénteken. „A háború végéről és egyidejű biztonsági garanciákról beszélnek. Számunkra az EU biztonsági garanciát jelent.”

Edi Rama albán miniszterelnök, aki a múlt hónapban azt mondta, hogy az EU-tagsághoz való kreatív hozzáállás „jó ötlet”, és hogy országa akár azt is elfogadná, ha ideiglenesen nem lenne saját biztosa.

2. lépés: Létrehozni egy „könnyített” EU-tagságot

Az EU kormányai pénteki brüsszeli találkozón Ursula von der Leyen bizottsági elnököt kérdezték az új országok uniós csatlakozásával kapcsolatos patthelyzet feloldására irányuló erőfeszítésekről – állítják a megbeszélésen részt vevő vagy annak tartalmáról tájékoztatott diplomaták.

Von der Leyen számos lehetőséget és modellt vázolt fel, amelyeket az EU fontolgat – mondták. Ezek között volt a „fordított bővítés” ötlete is.

„Ez egyfajta újrakalibrálása lenne a folyamatnak – csatlakozol, majd fokozatosan kapod meg a jogokat és kötelezettségeket” – mondta egy, a vita tartalmával jól ismerős EU-tisztviselő. „Tehát újragondolnánk a csatlakozás módját, figyelembe véve a Bizottság által a csatlakozási kritériumok megállapításakor fennálló helyzethez képest jelenlegi, nagyon eltérő helyzetet.”

Az ötlet nem az, hogy alacsonyabbá tegyék a lécet, hanem hogy politikai üzenetet küldjenek azoknak az országoknak, amelyek csatlakozását háború vagy olyan fővárosok ellenzéke miatt késleltetik, mint Budapest – nem csak Ukrajna, hanem többek között Moldova és Albánia is.

„Fontos, hogy politikai üzenetet küldjünk” – mondta egy uniós diplomata. „A támadó háború már négy éve tart. Az ukránoknak támogatásra van szükségük. Az EU-nak ezt a támogatást meg kell adnia, politikailag és pszichológiailag egyaránt.”

Bár Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna nem fogadja el az EU másodosztályú státuszát, nyitott lehet olyan megoldásra, amely rögzíti az ország EU-ba vezető útját, mielőtt teljes jogú tagjává válna a blokknak – mondta egy Kijev gondolkodásmódját jól ismerő tisztviselő.

Egy moldovai tisztviselő a POLITICO-nak elmondta, hogy az ország „olyan Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, amely 27 tagállamon túl is hatékonyan működik, és örömmel fogadjuk a ezt lehetővé tevő belső reformokról szóló megbeszéléseket”. Ugyanakkor „a teljes jogú tagság – egyenlő jogokkal és teljes részvétellel az EU döntéshozatalában – továbbra is a világos és végső célnak kell maradnia”.

Edi Rama albán miniszterelnök a POLITICO-nak a múlt hónapban elmondta, hogy az EU-tagság kreatív megközelítése „jó ötlet”, és hogy országa akár azt is elfogadná, ha ideiglenesen nem lenne saját biztosa.

Az ötletnek vannak ellenzői az EU-n belül. „Elvileg nem lehet két kategóriájú tagállamokról beszélni” – mondta egy EU-tisztviselő. „Ez nem lenne tisztességes sem Ukrajna, sem az európai projekt szempontjából. Az üzenetnek a reformok felgyorsítására kell irányulnia.”

Egy magas rangú diplomata szerint különösen Németország ellenzi az EU-tagság többszintű rendszerének létrehozását, és attól tart, hogy azoknak az országoknak, amelyek még nem állnak készen a csatlakozásra, olyan ígéreteket tesznek, amelyeket Brüsszel nem tud teljesíteni. Azonban remény van arra, hogy ha az EU más nagyhatalmai, például Párizs, Róma és Varsó támogatják a kezdeményezést, Berlin is meggyőzhető lesz.

3. lépés: Várni Orbán távozására

Ukrajna csatlakozási kilátásainak kihívása az, hogy mind a 27 tagállamot meggyőzzék, mert a blokk bővítéséről szóló bármely döntés egyhangú támogatást igényel. Orbán, Putyin legközelebbi szövetségese az EU-ban, határozottan ellenzi ezt.

A Bizottság és az EU fővárosai azonban a magyarországi áprilisi választásokra figyelnek, és Orbán vétójának megkerülésén is dolgoznak.

Viktor Orbán magyar miniszterelnök, aki ellenzi Ukrajna EU-tagságát, de szoros választási küzdelem előtt áll áprilisban.

A POLITICO által megkérdezett tisztviselők közül senki sem hitte, hogy Orbán a választások előtt meggondolná magát.

A magyar miniszterelnök Kijev iránti ellenszenve „mélyreható” – mondta egy magas rangú EU-diplomata. „Ez Orbán és Zelenszkij közötti személyes ügy. Több, mint stratégiai vagy taktikai játék.”

Ha Orbán újraválasztják, akkor a negyedik lépésre kerül sor.

4. lépés: Trump kártya kijátszása

Bár Orbán ellenzéke Ukrajna EU-csatlakozásával szemben szilárdnak tűnik, van egy ember, akiről az európai vezetők úgy vélik, hogy meg tudja változtatni a véleményét: Donald Trump.

Az amerikai elnök, aki szoros szövetségben áll Orbánnal és támogatta őt a magyar választások előtt, nem titkolta, hogy ő szeretne az lenni, aki Ukrajnát és Oroszországot békeszerződés megkötésére ösztönzi. Mivel Ukrajna 2027-ig történő EU-csatlakozása szerepel a háborút befejező 20 pontos javaslat tervezetében, az a remény, hogy Trump felhívja Budapestet, hogy megkösse a megállapodást.

A békejavaslat szerint az Egyesült Államok „vállalja a kötelezettséget, hogy garantálja, hogy senki sem fogja blokkolni” a megállapodás elemeit, mondta. „Arról beszélünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok politikai szinten együttműködik-e egyes európai szervezetekkel, hogy azok ne akadályozzák a megállapodást.”

Az EU egyik diplomata szerint a Trump-kormány korábban nyomást gyakorolt Orbánra az EU Moszkva elleni szankciócsomagjáról szóló tárgyalások során.

5. lépés: Ha minden más kudarcot vall, vonják meg Magyarország szavazati jogát

Ha Trump alkudozási művészete kudarcot vall, az EU-nak még egy kártyája van: az EU-szerződés 7. cikkének újra előterjesztése Magyarország ellen, két EU-diplomata szerint.

A 7. cikk, amelyet akkor alkalmaznak, ha egy országot a blokk alapvető értékeinek megsértésének kockázatával vádolnak, az EU által kiszabható legsúlyosabb politikai szankció, mert felfüggeszti a tagállam jogait, beleértve az új tagállamok felvételével kapcsolatos jogokat is.

Az EU egyelőre nem szándékozik ezt a lépést megtenni, mivel úgy véli, hogy ez Orbánnak kedvezne az áprilisi választások előtt. A fővárosok azonban mérlegelik a szankció alkalmazását, ha Orbán újraválasztásra kerül és továbbra is akadályozza az EU döntéshozatalát. Egy harmadik diplomata szerint egy ilyen lépés „teljesen lehetséges”.