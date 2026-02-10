Az orosz olaj elkerülte Indiát

India fokozatosan csökkenti az orosz olajimportját. Az ország finomítói ezt a Rosneft és a Lukoil elleni szankciók miatt teszik. Donald Trump bejelentette, hogy Újdelhi az új kereskedelmi megállapodás részeként leállítja az orosz nyersolaj importját. Az olaj egy részét már Kínába terelik.

„Az orosz olajszállító tartályhajók egyre gyakrabban tüntetik fel Szingapúrt hivatalos úti célként, ami az export Indiából Kínába történő eltolódását és a nyugati szankciókkal kapcsolatos növekvő aggodalmakat tükrözi” – írja a kereskedőkre és hajókövetési adatokra hivatkozva a Reuters alapján az eadaily.com.

Így januárban körülbelül 1,4 millió tonna (több mint 10 millió hordó) orosz olajat szállító tartályhajók indultak Szingapúr felé, ami az elmúlt évek legmagasabb havi mennyisége.

„Szingapúr a szankciók kockázata miatt nem importál orosz olajat, de a közeli vizeit időnként hajóról hajóra történő olajszállításra használják” – mondták a kereskedők az ügynökségnek.

Adataik szerint sok hajó Malajzia közelében rakja ki a rakományát, vagy úszó tárolólétesítményekbe szállítja az olajat. Eközben Szingapúrt közbenső célállomásként használják a végső vásárlók elrejtésére.

Ahogy az EADAily is beszámolt róla, az Egyesült Államok és India között létrejött megállapodás az orosz olajszállítmányok közel felére történő csökkentését irányozza elő Indiának.