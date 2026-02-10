2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

"Az Európai Bizottság csak akkor hajlandó foglalkozni az emberi sorsokkal, ha a geopolitikai törekvései célba értek"

Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint

MH/MTI
 2026. február 10. kedd. 7:29
Megosztás

Az Európai Parlament plenáris ülésén felszólalva a képviselő azt mondta: felháborítónak tartja, ahogyan "Brüsszel az emberi és a nemzeti kisebbségi jogsértéseket kezeli, különösen akkor, amikor Ukrajnáról van szó". Közlése szerint több mint két hónapba telt, amíg az Európai Bizottság részéről illetékes biztos választ adott az ukrán toborzóirodák által elkövetett, súlyos emberi jogsértésekkel kapcsolatos sürgősségi kérdésre. Hozzátette: ez idő alatt újabb tragédia érte a kárpátaljai magyarságot.

"Az Európai Bizottság csak akkor hajlandó foglalkozni az emberi sorsokkal, ha a geopolitikai törekvései célba értek"
Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője: "Az Európai Bizottság csak akkor hajlandó foglalkozni az emberi sorsokkal, ha a geopolitikai törekvései célba értek"
Fotó: MTI/Purger Tamás

Elmondása szerint a közösség egyik tagját, Rebán Zsoltot - súlyos szívbetegségét igazoló orvosi felmentése ellenére - katonai kiképzésre hurcolták, amely során életét vesztette. "Családja és közösségünk gyászol" - fogalmazott.

A képviselő úgy vélte: a bizottság válasza nemcsak késve érkezett, hanem "szégyenletes" is, mert szemet huny az emberi tragédiák fölött. Álláspontja szerint a testület csak akkor hajlandó érdemben foglalkozni az emberi jogi kérdésekkel, ha az összhangban áll geopolitikai céljaival.

Ferenc Viktória hangsúlyozta: az emberi jogok tiszteletben tartása az uniós csatlakozási tárgyalások klaszterének megnyitásához elengedhetetlen feltétel. "Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek" - tette hozzá.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink