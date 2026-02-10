Külföld
"Az Európai Bizottság csak akkor hajlandó foglalkozni az emberi sorsokkal, ha a geopolitikai törekvései célba értek"
Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint
Elmondása szerint a közösség egyik tagját, Rebán Zsoltot - súlyos szívbetegségét igazoló orvosi felmentése ellenére - katonai kiképzésre hurcolták, amely során életét vesztette. "Családja és közösségünk gyászol" - fogalmazott.
A képviselő úgy vélte: a bizottság válasza nemcsak késve érkezett, hanem "szégyenletes" is, mert szemet huny az emberi tragédiák fölött. Álláspontja szerint a testület csak akkor hajlandó érdemben foglalkozni az emberi jogi kérdésekkel, ha az összhangban áll geopolitikai céljaival.
Ferenc Viktória hangsúlyozta: az emberi jogok tiszteletben tartása az uniós csatlakozási tárgyalások klaszterének megnyitásához elengedhetetlen feltétel. "Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek" - tette hozzá.