Az Európai Parlament plenáris ülésén felszólalva a képviselő azt mondta: felháborítónak tartja, ahogyan "Brüsszel az emberi és a nemzeti kisebbségi jogsértéseket kezeli, különösen akkor, amikor Ukrajnáról van szó". Közlése szerint több mint két hónapba telt, amíg az Európai Bizottság részéről illetékes biztos választ adott az ukrán toborzóirodák által elkövetett, súlyos emberi jogsértésekkel kapcsolatos sürgősségi kérdésre. Hozzátette: ez idő alatt újabb tragédia érte a kárpátaljai magyarságot.

Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője: "Az Európai Bizottság csak akkor hajlandó foglalkozni az emberi sorsokkal, ha a geopolitikai törekvései célba értek"

Elmondása szerint a közösség egyik tagját, Rebán Zsoltot - súlyos szívbetegségét igazoló orvosi felmentése ellenére - katonai kiképzésre hurcolták, amely során életét vesztette. "Családja és közösségünk gyászol" - fogalmazott.

A képviselő úgy vélte: a bizottság válasza nemcsak késve érkezett, hanem "szégyenletes" is, mert szemet huny az emberi tragédiák fölött. Álláspontja szerint a testület csak akkor hajlandó érdemben foglalkozni az emberi jogi kérdésekkel, ha az összhangban áll geopolitikai céljaival.

Ferenc Viktória hangsúlyozta: az emberi jogok tiszteletben tartása az uniós csatlakozási tárgyalások klaszterének megnyitásához elengedhetetlen feltétel. "Az uniós normák hanyatlásának vagyunk tanúi. Véget kell vetnünk a közönynek, mielőtt újabb tragédiák történnek" - tette hozzá.