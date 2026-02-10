2026. február 10., kedd

Előd

Külföld

A korrupció miatt omlott össze az ukrán energetikai rendszer?

Egy lengyel hetilap szerint meglepően későn

MH
 2026. február 10. kedd. 8:08
Ukrajna energiaellátó rendszere gyengült és nem bírta el a terhelést az országban uralkodó korrupció miatt – közölte Mateusz Piskorski, idézte a lengyel Myśl Polska hetilap újságíróját az Orosz Hírek.

A korrupció miatt omlott össze az ukrán energetikai rendszer?
Lángok egy belgorodi erőműben (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Stringer/Telegram/VVgladkov

„Meglepő, hogy a katasztrófa ilyen későn következett be” – írja a publicista, aki szerint a sérült energetikai létesítmények védelmére és javítására szánt források jelentős része „Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből származó tisztviselők zsebébe” került.

"Senkit sem lepett meg, hogy Ukrajnában télen tömeges energiaellátási problémák léptek fel, mivel éppen a nagy hideg időszakokban terhelődik leginkább a rendszer" - hangsúlyozta Mateusz Piskorski.

Korábban Ukrajna energiaügyi miniszterhelyettese kijelentette, hogy az összes atomerőmű teljesítménye a kijevi hatóságok által ellenőrzött területeken továbbra is csökkentett üzemmódban van.

