Ukrajna energiaellátó rendszere gyengült és nem bírta el a terhelést az országban uralkodó korrupció miatt – közölte Mateusz Piskorski, idézte a lengyel Myśl Polska hetilap újságíróját az Orosz Hírek.

„Meglepő, hogy a katasztrófa ilyen későn következett be” – írja a publicista, aki szerint a sérült energetikai létesítmények védelmére és javítására szánt források jelentős része „Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből származó tisztviselők zsebébe” került.

"Senkit sem lepett meg, hogy Ukrajnában télen tömeges energiaellátási problémák léptek fel, mivel éppen a nagy hideg időszakokban terhelődik leginkább a rendszer" - hangsúlyozta Mateusz Piskorski.

Korábban Ukrajna energiaügyi miniszterhelyettese kijelentette, hogy az összes atomerőmű teljesítménye a kijevi hatóságok által ellenőrzött területeken továbbra is csökkentett üzemmódban van.