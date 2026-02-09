Vadászgépek siettek egy Wizzair repülőhöz

Február 7-én egy Wizz Air Airbus A321-es repülőgép, amelyen akár 239 utas is utazott, biztonsági okokból vészjelzést adott le Tel-Avivba tartva. Vadászgépeket vezényeltek a repülőgép elfogására a Földközi-tenger partjainál. A repülőgép kísérettel landolt a Ben Gurion repülőtéren.

Érkezéskor a rendvédelmi szervek megtudták, hogy az utasokra nem leselkedett veszély. A teljes körű riasztást egy tréfa váltotta ki. Felfedezték, hogy a repülés alatt az egyik telefonon aktiválódott egy privát Wi-Fi hálózat, amelynek arab neve „Terrorista”. Egy ortodox pár fia az indulás előtt adta át az okostelefont a szüleinek. A pár azt állítja, hogy nem tudtak a privát Wi-Fi-ről. A nyomozás folyamatban van – írja a Lenta.