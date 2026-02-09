Újabb kivégzés Irakban

Kivégezték Irakban Szaddám Husszein néhai iraki diktátor egyik magas rangú katonatisztjét, aki a vád szerint részese volt egy ismert síita hittudós meggyilkolásának – derült ki a nemzetbiztonsági szolgálatok hétfői közléséből.

A tájékoztatás szerint a tavaly letartóztatott, „emberiesség elleni súlyos bűnök” vádjában elítélt Szádún Szabri el-Kajszi vezérőrnagynak szerepe volt a baathista rendszer egyik legismertebb bírálójának számító síita hittudós, Mohammed Bákir esz-Szadr, valamint az országban nagy befolyással bíró síita el-Hákim család több tagjának, továbbá más civilek meggyilkolásában.

A filozófusként is ismert Szadrt és Bint el-Huda néven is ismert, ellenzéki aktivistaként tevékenykedő húgát, Amínát 1980-ban tartóztatták le a hatóságok, majd – a jelentések szerint kínzások után – felakasztották őket.

A két gyilkosság nagy felháborodást váltott ki nemcsak a síita többségű Irakban, de a szomszédos országok síita közösségeiben is, a két hittudós pedig Szaddám Husszein rémuralmának egyik szimbólumává vált.

Szadr volt az egyik alapítója a ma is működő iraki Dava Pártnak, amelynek jelenlegi vezetője, Núri al-Máliki 2006-tól 2014-ig Irak miniszterelnöki tisztét is betöltötte.

A nemzetbiztonsági szolgálatok nem közölték Kajszi kivégzésének pontos dátumát.

Az Egyesült Államok 2003-as iraki katonai beavatkozását követően az arab ország hatóságai Husszein több magas rangú tisztje ellen kezdeményeztek eljárásokat emberiesség elleni bűnök és politikai, valamint vallási ellenfeleik üldöztetése miatt. Bagdadot mindazonáltal emberi jogi szervezetek többször bírálták a halálbüntetés alkalmazása miatt.