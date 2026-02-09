Új törvényt írt alá Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében az ukrán hadseregben szolgáló külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában. A törvény szövegét az elnök aláírásával a parlament honlapján tették közzé hétfőn.

„A törvény értelmében a külföldi katonák ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak a szerződésük teljes időtartamára, valamint a szerződés meghosszabbításának időtartamára. A jogszabály külön szociális garanciákat is biztosít számukra, egyebek mellett az egészségügyi ellátás területén” – olvasható az ukrán parlament által a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett szövegben.

Zelenszkij tavaly júniusban írta alá a többes állampolgárságot engedélyező törvényt, amely 2026. január 16-án lépett életbe. Az ukrán hatóságok szerint a kezdeményezés célja az állampolgárság megadása, illetve az attól való megfosztás rendjének aktualizálása. Ez vonatkozik mind a külföldön élő ukránokra, mind az ukrán hadseregben szolgálatot teljesítő külföldiekre és családtagjaikra. Az ilyen zsoldosok egy háború idején az ukrán hadsereggel kötött szerződés első évi szolgálata után kérhetik az ukrán állampolgárságot.