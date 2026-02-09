Külföld
Trump: Létfontosságú, hogy minden szavazó kötelezően igazolja személyazonosságát, amikor leadja voksát
Az állampolgárság ellenőrzésének szigorításáról szóló amerikai választási szabályok elfogadására szólította fel az elnök
"Minden választónak igazolnia kell állampolgárságát az Egyesült Államokban, amikor választóként regisztráltatja magát" - írta Donald Trump és kifejezte elvárását a levélszavazat intézményének megszüntetése mellett, ami alól csak kivételes esetekben lehetne felmentést kapni.
Az Egyesült Államokban novemberben tartják a következő országos választást, az úgynevezett félidős kongresszusi választást, az erre való felkészülés részeként a Trump-adminisztráció prioritának tekinti a SAVE Act (Safeguarding American Voter Eligibility Act) elfogadását, és hatályba léptetését.
A törvényt a demokraták ellenzik, egyebek között azzal érvelve, hogy az állampolgárság nélkül a választásokon való részvételt a jelenlegi jogszabályok tiltják.
A republikánusok szerint a jelenlegi szabályok nem adnak elegendő védelmet a választás törvényességének betartása számára.