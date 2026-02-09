2026. február 9., hétfő

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump: Létfontosságú, hogy minden szavazó kötelezően igazolja személyazonosságát, amikor leadja voksát

Az állampolgárság ellenőrzésének szigorításáról szóló amerikai választási szabályok elfogadására szólította fel az elnök

MH/MTI
 2026. február 9. hétfő. 8:08
Frissítve: 2026. február 9. 9:23
Megosztás

Az elnök közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésében az Egyesült Államok számára létfontosságúnak nevezte, hogy a Kongresszus többsége elfogadja a választások integritásáról szóló törvényjavaslatot (SAVE Act). A törvényhozókat arra kérte, "harcoljanak" annak érdekében, hogy minden szavazó számára kötelezővé tegyék személyazonosságának igazolását, amikor leadja voksát.

Trump: Létfontosságú, hogy minden szavazó kötelezően igazolja személyazonosságát, amikor leadja voksát
Donald Trump: Trump: Létfontosságú, hogy minden szavazó kötelezően igazolja személyazonosságát, amikor leadja voksát
Fotó: NurPhoto via AFP/Lenin Nolly

"Minden választónak igazolnia kell állampolgárságát az Egyesült Államokban, amikor választóként regisztráltatja magát" - írta Donald Trump és kifejezte elvárását a levélszavazat intézményének megszüntetése mellett, ami alól csak kivételes esetekben lehetne felmentést kapni.

Az Egyesült Államokban novemberben tartják a következő országos választást, az úgynevezett félidős kongresszusi választást, az erre való felkészülés részeként a Trump-adminisztráció prioritának tekinti a SAVE Act (Safeguarding American Voter Eligibility Act) elfogadását, és hatályba léptetését.

A törvényt a demokraták ellenzik, egyebek között azzal érvelve, hogy az állampolgárság nélkül a választásokon való részvételt a jelenlegi jogszabályok tiltják.

A republikánusok szerint a jelenlegi szabályok nem adnak elegendő védelmet a választás törvényességének betartása számára.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink