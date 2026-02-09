Történelmi győzelem Japánban

A Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) történelmi jelentőségű győzelmet aratott a február 8-án tartott előrehozott alsóházi választáson, egymaga megszerezve a képviselői helyek több mint kétharmadát - közölte a japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK, valamint több nemzetközi hírügynökség.

A 465 fős képviselőházban az LDP 316 mandátumot szerzett a korábbi 198 után, ezzel elsőként érte el az 1945-öt követő időszakban az önálló kétharmados többséget. A kormánypárt ezzel alkotmánymódosításokat kezdeményezhet, és törvényeket fogadhat el még akkor is, ha a felsőház elutasítja azokat. Az LDP koalíciós partnere, a Japán Megújulás Párt (JIP) 36 helyet szerzett a korábbi 34 után, így a koalíció összesen 352 mandátummal rendelkezik.

Az ellenzék súlyos vereséget szenvedett. Az Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) és a Komeito párt egyesülésével januárban alakult Centrista Reformszövetség mandátumai 167-ről 49-re zuhantak.

A választási részvétel 56,26 százalékos volt a Kyodo News közlése szerint, kissé magasabb, mint korábban.

Takaicsi Szanae miniszterelnök a győzelem után kijelentette: kormánya „rendkívül nagy felelősséget visel” a kampányígéretek következetes végrehajtásáért.

Takaicsi - aki 2025 októberében lett Japán első női kormányfője - mindössze néhány hónappal hivatalba lépése után írta ki a választást. Elemzők szerint a győzelem Takaicsi személyes népszerűségének köszönhető, aki konzervatív, nemzetbiztonsági keményvonalasként erősíti a védelmi kiadásokat, szorosabb szövetséget szorgalmaz az Egyesült Államokkal, és határozottan lép fel Kínával szemben.

Takaicsi régóta szorgalmazza a japán alkotmány 9. cikkelye, a „pacifista záradék” felülvizsgálatát, amely 1947 óta rögzíti, hogy Japán lemond a háborúról mint szuverén jogról és az erő alkalmazásáról nemzetközi viták rendezésére. A kétharmados többség ezt most megvalósíthatóvá teszi.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán gratulált Takaicsinek a „földcsuszamlásszerű győzelemhez”, és támogatásáról biztosította konzervatív programját. Trump már korábban is teljes támogatásáról biztosította Takaicsit, aki márciusban látogatást tervez a Fehér Házba. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is üdvözölte az eredményt, hangsúlyozva a japán-amerikai szövetség erejét.