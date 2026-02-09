Többen meghaltak dróntámadásban

Niger nyugati részén, vélhetően a helyi hadsereg által végrehajtott dróntámadásban legalább 17 civil, köztük négy gyermek halt meg január elején – közölte hétfőn a Human Rights Watch (HRW) nevű civilszervezet.

A HRW beszámolója szerint egy nigeri katonai drón által január 6-án végrehajtott légicsapásban legalább 17 civilt, köztük négy gyermeket ölt meg, és legalább 13 másikat megsebesített egy zsúfolt piacon Niger nyugati részén. A támadás három iszlamista harcos életét is kioltotta – derült ki a beszámolóból.

„A támadás Kokoloko faluban történt, Tillabéri régióban, mintegy 120 kilométerre Niameytől nyugatra, és kevesebb mint három kilométerre a Burkina Faso-i határtól” – közölte a civil szervezet.

A tájékoztatásból kiderült, hogy tanúk állítása szerint január 6-án tíz és tizenhárom óra között kétszer láttak egy drónt Kokoloko felett repülni, majd fél kettőkor egy bombát dobott a falura, miközben több száz ember tartózkodott a piacon.

A HRW úgy véli, hogy a támadás megsértette a hadviselés szabályait, amelyek tiltják a válogatás nélküli támadásokat, és ez háborús bűncselekménynek minősülhet.

A nigeri hatóságok nehezen tudják megfékezni a térségben aktív szélsőséges iszlamista terrorszervezeteket, amelyek a szomszédos Burkina Fasóban és Maliban is tevékenykednek.

Január végén az Iszlám Állam jelentkezett egy, a niameyi repülőtér elleni, példátlan mértékű támadás elkövetőjeként.

Helyi források szerint a hadsereg szélsőségesek ellen indított légitámadásai szeptemberben több tucat civil áldozatot követeltek az ország nyugati részén.