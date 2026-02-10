Szándéknyilatkozatot írt alá Ukrajna és Franciaország

Mihajlo Fedorov a Telegramon azt írta, hogy a Catherine Vautrinnel folytatott megbeszélések eredményeként a két ország „az egyszerű fegyverszállításoktól a közös gyártás és az olyan megoldások felé halad, amelyek hosszú távon teszik lehetővé és rendszerszerűvé védelmük erősítését”. Hozzátette, hogy az együttműködés magában foglalja „a repülőgépszállítások felgyorsítását és az AASM Hammer típusú, légi indítású bombák további, rekordszámú mennyiségben történő gyártását is”. Közölte azt is, hogy Ukrajna további szállítmányokra jelentette be igényét a SAMP-T típusú légvédelmi rendszerekből, valamint a Mistral és Crotale típusú föld-levegő rakétákból is.

Catherine Vautrin a hét végi, kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette: a tárgyalásokon döntés született arról, hogy Ukrajna és Franciaország olyan közös fejlesztési és gyártási projektbe kezd, melynek célja a két ország tapasztalatainak a szakértői együttműködés révén való hasznosítása„. A francia védelmi miniszter vasárnap, az X közösségi platformon azt írta, hogy az együttműködés célja innovatív védelmi megoldások kidolgozása, főként a drón- és adatalapú technológia területén.

Franciaország tavaly jelentette be, hogy kétmilliárd euró (754,4 milliárd forint) értékű, a védelem megerősítését szolgáló segélyt bocsát Ukrajna rendelkezésére; az ukrán és a francia köztársasági elnök pedig novemberben írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy Ukrajna száz darab Rafale típusú szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol Franciaországtól a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt, egy tízéves időtávra szóló szerződés keretében.