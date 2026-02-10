2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Szándéknyilatkozatot írt alá Ukrajna és Franciaország

Fegyvergyártás és katonai innováció a fókuszban

MH/ MTI
 2026. február 10. kedd. 5:13
Megosztás

Közös fegyvergyártásról és védelmieszköz-fejlesztésről írt alá szándéknyilatkozatot Ukrajna és Franciaország – jelentette be hétfőn Kijevben az ukrán védelmi miniszter a francia hivatali kollégájával folytatott hétvégi tárgyalásait követően.

Szándéknyilatkozatot írt alá Ukrajna és Franciaország
Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP/Pool/Ludovic Marin

Mihajlo Fedorov a Telegramon azt írta, hogy a Catherine Vautrinnel folytatott megbeszélések eredményeként a két ország „az egyszerű fegyverszállításoktól a közös gyártás és az olyan megoldások felé halad, amelyek hosszú távon teszik lehetővé és rendszerszerűvé védelmük erősítését”. Hozzátette, hogy az együttműködés magában foglalja „a repülőgépszállítások felgyorsítását és az AASM Hammer típusú, légi indítású bombák további, rekordszámú mennyiségben történő gyártását is”. Közölte azt is, hogy Ukrajna további szállítmányokra jelentette be igényét a SAMP-T típusú légvédelmi rendszerekből, valamint a Mistral és Crotale típusú föld-levegő rakétákból is.

Catherine Vautrin a hét végi, kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette: a tárgyalásokon döntés született arról, hogy Ukrajna és Franciaország olyan közös fejlesztési és gyártási projektbe kezd, melynek célja a két ország tapasztalatainak a szakértői együttműködés révén való hasznosítása„. A francia védelmi miniszter vasárnap, az X közösségi platformon azt írta, hogy az együttműködés célja innovatív védelmi megoldások kidolgozása, főként a drón- és adatalapú technológia területén.

Franciaország tavaly jelentette be, hogy kétmilliárd euró (754,4 milliárd forint) értékű, a védelem megerősítését szolgáló segélyt bocsát Ukrajna rendelkezésére; az ukrán és a francia köztársasági elnök pedig novemberben írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy Ukrajna száz darab Rafale típusú szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol Franciaországtól a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt, egy tízéves időtávra szóló szerződés keretében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink