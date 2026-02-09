Putyin új szuperfegyvere?

Oroszország új sikló bombát fejlesztett ki, amely nagyobb távolságból is eltalálja a célpontokat. Az UMPB-5 számos fejlesztésnek köszönhetően akár 200 kilométer távolságra is elrepülhet.

Oroszország bemutatta modernizált változatát a sikló bombájának, amely az UMPB-5 nevet kapta. Ez a bomba a korábbi UMPK-500-as készleten alapul, amelyet már a háborúban Ukrajna ellen is bevetettek. Az ukrán RBC Ukraine szerint a bomba kialakítását átdolgozták, hogy jelentősen növeljék a hatótávolságát. A szárnyakat aerodinamikailag optimalizálták, így a motor nélküli változat most már akár 160 kilométert is repülhet.

A bomba moduláris felépítésű. Ez azt jelenti, hogy a régebbi, nem irányított bombákat viszonylag kis ráfordítással precízen irányított fegyverekké lehet átalakítani. Ez jelentősen csökkenti a gyártási költségeket és egyszerűsíti a logisztikát.

A motoros változat 200 kilométert ér el

A standard változat mellett létezik egy motoros változat is, amelyet UMPB-5R néven ismernek. Ez egy kis turbójet motorral van felszerelve, amelyet a kínai SWIWIN gyártó szállít. A „Defense Blog” szerint ez a változat akár 200 kilométeres hatótávolságot is elérhet. A motor lehetővé teszi, hogy a bomba ledobás után aktívan repüljön tovább, ahelyett, hogy csak a siklásra támaszkodna.

Megfigyelők szerint a motoros változat jelentősen növeli Oroszország támadási erejét, mivel lehetővé teszi a repülőgépek számára, hogy még nagyobb távolságból érjék el a célpontokat.

Pontos navigáció nagyobb hatótávolság mellett

Az UMPB-5-öt egy navigációs rendszer vezérli, amely két technológiát kombinál: a műholdas navigációt és az úgynevezett inerciális rendszert. Az inerciális rendszer érzékelőket használ a bomba repülés közbeni pozíciójának kiszámításához. Az RBC Ukraine szerint ez a kombináció biztosítja, hogy a bomba nagy távolságból is pontosan eltalálja célpontjait.

A bombákat harci repülőgépek, például a Su-34 dobják le. A nagyobb hatótávolságnak köszönhetően a repülőgépek távol maradhatnak az ukrán légvédelmi rendszerektől, és mégis mélyen a szárazföld belsejében lévő célokat támadhatnak meg.

Orosz sikló bomba saját városát találta el

Az RBC Ukraine szerint a közelmúltban a belgorodi orosz városban egy FAB-500 sikló bomba becsapódását jelentették, amelyet egy orosz bombázó dobott le. A becsapódás egy lakóövezeti utcában krátert hagyott maga után, az eset pontos körülményei nem ismertek.