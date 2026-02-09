Oroszország drónok segítségével telepít aknákat Kelet-Ukrajnát

Oroszország drónokat vet be, hogy távolról aknákat telepítsen a Szumi régió utcáira. A lakosságot arra figyelmeztetik, hogy kerüljék a gyanús tárgyakat, és értesítsék a rendőrséget.

Figyelmeztetik a régió lakosságát, hogy legyenek különösen óvatosak, főleg a határ menti területeken (képünk illusztráció)

Az orosz csapatok egyre gyakrabban használnak drónokat, hogy távolról aknákat helyezzenek el a Szumi régió utcáin. Oleh Hryhorow, a Szumi régió katonai adminisztrációjának vezetője szerint a drónok kis táskákat dobnak le, amelyekben robbanószerek vannak, és amelyek a közelben történő mozgás hatására aktiválódnak.

„Oroszország továbbra is alkalmazza a távoli aknázás taktikáját”

Hryhorow a Telegramon írta: „Oroszország továbbra is alkalmazza a távoli aknázás taktikáját. A robbanószerkezeteket kis, könnyű táskákban dobják le a drónok.”

Figyelmeztette a régió lakosságát, hogy legyenek különösen óvatosak, főleg a határ menti területeken. „Ha gyanús tárgyakat találnak, ne közelítsenek hozzájuk, és azonnal értesítsék a rendőrséget” – magyarázta.

A drónok veszélyt jelentenek a civilekre

Az RBC szerint hasonló eseteket figyeltek meg a szomszédos területeken is. Januárban katonák két páncéltörő aknát fedeztek fel a vasúti sínek közelében, amelyeket orosz drónok dobtak le egy légitámadás során.

Ezenkívül Oroszország megkezdte módosított Shahed drónjainak PTM-3 aknákat tartalmazó kazettákkal való felszerelését. Ezek szintén közvetlen veszélyt jelentenek a civilek számára.