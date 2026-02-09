Lemondtak a japán ellenzék vezetői tisztségükről

Noda Josihiko és Szaito Tecuo, a Centrista Reformszövetség (CRA), a fő ellenzéki erő társelnökei hétfőn bejelentették, lemondanak tisztségükről, hogy felelősséget vállaljanak a képviselőházi választásokon elszenvedett „történelmi” vereségért.

Noda újságíróknak elmondta, hogy az új vezetőségről február 18-ig döntenek, még azelőtt, hogy a parlament ülésén Takaicsi Szanaét újból miniszterelnökké választják a kormánypárt vasárnapi földcsuszamlásszerű választási győzelme után.

Bár a pártvezetői választás időpontját szerdán a pártgyűlésen kell jóváhagyni, a CRA egyik magas rangú tagja szerint pénteken tartják meg a választást.

A választások előtt létrehozott új párt mandátumainak száma a választások előtti 167-ről 49-re esett vissza. Noda és Szaito a párt vezetőségének ülésén jelentette be lemondási szándékát.

A nap folyamán Noda, a Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) vezetője, volt japán miniszterelnök kijelentette, hogy még van tennivalója a párton belül, mielőtt lemondana vezetői tisztségéről.