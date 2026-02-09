2026. február 9., hétfő

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Lemondtak a japán ellenzék vezetői tisztségükről

A választási vereség után döntöttek így

MH/MTI
 2026. február 9. hétfő. 14:41
Megosztás

Noda Josihiko és Szaito Tecuo, a Centrista Reformszövetség (CRA), a fő ellenzéki erő társelnökei hétfőn bejelentették, lemondanak tisztségükről, hogy felelősséget vállaljanak a képviselőházi választásokon elszenvedett „történelmi” vereségért.

Lemondtak a japán ellenzék vezetői tisztségükről
Takaicsi Szanae, japán miniszterelnöke
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Takuya Matsumoto

Noda újságíróknak elmondta, hogy az új vezetőségről február 18-ig döntenek, még azelőtt, hogy a parlament ülésén Takaicsi Szanaét újból miniszterelnökké választják a kormánypárt vasárnapi földcsuszamlásszerű választási győzelme után.

Bár a pártvezetői választás időpontját szerdán a pártgyűlésen kell jóváhagyni, a CRA egyik magas rangú tagja szerint pénteken tartják meg a választást.

A választások előtt létrehozott új párt mandátumainak száma a választások előtti 167-ről 49-re esett vissza. Noda és Szaito a párt vezetőségének ülésén jelentette be lemondási szándékát.

A nap folyamán Noda, a Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) vezetője, volt japán miniszterelnök kijelentette, hogy még van tennivalója a párton belül, mielőtt lemondana vezetői tisztségéről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink