Az ICE-tisztviselők maszkos bevetései a Trump-kormány alatt heves vitákat váltanak ki. A szakértők a félelem és a bizalom elvesztése előtt figyelmeztetnek. A kongresszus egy tilalomról tárgyal.

A maszkok mint Trump bevándorláspolitikájának szimbóluma

Az amerikai bevándorlási hatóság ICE tisztviselőinek maszkos bevetései az AP szerint a Trump-kormány szimbólumává váltak. A Washington Post szerint a maszkok hivatalosan a tisztviselők online fenyegetésekkel szembeni védelmét szolgálják. A kritikusok azonban ezt a félelemkeltés és a átláthatóság veszélyeztetésének eszközeként értelmezik.

Justin Smith, volt seriff és a National Sheriffs’ Association vezérigazgatója hangsúlyozza: „Az emberek az arcokat olvassák, ez teremt bizalmat.” A maszkok kényelmetlenséget okoznak és megkérdőjelezik a rendőrség és a polgárok közötti kapcsolatot.

A demokraták követelik: „Le a maszkokkal!”

A tisztviselők maszkviselési kötelezettségéről szóló vita jelenleg a fő téma az amerikai kongresszusban a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozásáról folyó tárgyalásokon. Az AP szerint a demokraták a maszkviselés megszüntetését és testkamerák használatát követelik.

„Le a maszkokkal” – ez a vörös vonal, nyilatkozta Hakeem Jeffries, a Demokrata Párt képviselőházi frakcióvezetője. Az ICE a maszkviselést a tisztviselőket és családjaikat fenyegető veszélyek elleni védelmi intézkedésként védi.

A republikánusok a veszélyekre figyelmeztetnek

Az AP szerint olyan republikánusok, mint Thom Tillis szenátor azzal érvelnek, hogy a maszkok eltávolítása veszélybe sodorja a tisztviselőket és családjaikat. „Sok rosszindulatú ember van, aki fotókat használhatna a családok megfenyegetésére” – mondta Tillis.

A Washington Post arról számol be, hogy az ICE Trump adóreformja nyomán jelentősen növekedett, és jelenleg 22 000 tisztviselőt foglalkoztat. Kalifornia volt az első amerikai állam, amely betiltotta a maszkos bevetéseket.