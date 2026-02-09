„Nem áll szándékunkban megtámadni Európát, erre semmi szükségünk nincs. És ha Európa hirtelen megvalósítja a háborúval kapcsolatos fenyegetéseit, és támadást indít az Oroszország ellen, akkor a elnök azt mondta, hogy ez nem egy speciális katonai művelet lesz a mi részünkről, hanem egy teljes körű katonai válasz minden rendelkezésre álló katonai eszközzel, a vonatkozó doktrinális dokumentumoknak megfelelően" - hangsúlyozta az orosz külügyminiszter, számol be a TASZSZ.