Korrupció, és romlott élelmiszer az ukrán hadseregben

Az egyik katonai egység logisztikai élelmiszer-ellátási szolgálatának vezetője akár 10 év börtönbüntetést is kaphat a katonáknak szánt élelmiszerek szállításával kapcsolatos csalás szervezéséért.

A hiányos szállítások mellett a szállított termékek minősége sem felelt meg a követelményeknek (képünk illusztráció)

A rendfenntartók felszámolták a korrupciós rendszert, amely az ukrán fegyveres erők harci egységeinek élelmiszerellátását szervezte Dnyipropetrovszk megyében.

A nyomozás szerint a rendszert az egyik katonai egység élelmiszerellátási szolgálatának vezetője szervezte. Összejátszott a beszállító vállalkozás alapítójával és kereskedelmi igazgatójával.

Az Állami Nyomozó Hivatal adatai szerint a csalás lényege az úgynevezett áru nélküli ügyletekben rejlett. A tisztviselők a teljes mennyiségre vonatkozó átvételi-átadási jegyzőkönyveket írtak alá, miközben valójában csak egy részét szállították ki a katonáknak. A fennmaradó terméket kontrollált személyeken keresztül írták le - írja a Liga.net.

A hiányos szállítások mellett a szállított termékek minősége sem felelt meg a követelményeknek. A katonáknak többek között romlott zöldségeket és gyümölcsöket szállítottak, többek között a fronton feladatokat végző egységeknek is.

A minőségi termékek átvételéért és a reklamációs levelek el nem küldéséért a élelmiszerügyi szolgálat vezetője kenőpénzt kapott. A „visszafizetések” összege elérte a szállítások értékének 50%-át. Csak egy hét alatt az illegális kifizetések összege meghaladhatta az 1 millió hrivnyát. A titkosság érdekében a pénzt pénzváltókon keresztül utalták át.

A bűnüldözők kiderítették, hogy a férfi a pénzt személyes gazdagodásra költötte. Két lakóparkban ingatlant, több prémium kategóriás autót és egyéb értékes tárgyakat vásárolt, és a vagyont rokonaira íratta.

A gyanúsítottnál végzett házkutatások során lefoglalták az autókat, az ingatlanok dokumentumait, a márkás ruhák, cipők és kiegészítők gyűjteményét, amelynek becsült értéke meghaladta a 8 millió hrivnyát, valamint 120 000 dollár értékű adósságleveleket.

A GBR azt is kiderítette, hogy a tisztviselő külföldi üdülőhelyeket látogatott, miközben a dokumentumok szerint a hadseregben szolgált, és pénzbeli juttatásokat és prémiumokat kapott.

A élelmiszerügyi szolgálat vezetőjét őrizetbe vették.

Gyanút emeltek a tisztviselő alárendeltje, a logisztikai háttér élelmiszerügyi szolgálatának alkalmazottja ellen is. A nyomozás szerint ő készpénzt kapott a beszállítóktól a rossz minőségű termékek leírásáért, és a pénz egy részét átadta a vezetőjének.

20 000 dollárt foglaltak le nála. A nőt azzal vádolják, hogy jogtalan előnyt biztosított egy tisztviselőnek. Akár négy év szabadságvesztés is várhat rá.