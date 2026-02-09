Külföld
Korrupció, és romlott élelmiszer az ukrán hadseregben
A GBR bejelentette, hogy leleplezte a logisztikai élelmiszer-ellátási szolgálat vezetőjének korrupcióját
A rendfenntartók felszámolták a korrupciós rendszert, amely az ukrán fegyveres erők harci egységeinek élelmiszerellátását szervezte Dnyipropetrovszk megyében.
A nyomozás szerint a rendszert az egyik katonai egység élelmiszerellátási szolgálatának vezetője szervezte. Összejátszott a beszállító vállalkozás alapítójával és kereskedelmi igazgatójával.
Az Állami Nyomozó Hivatal adatai szerint a csalás lényege az úgynevezett áru nélküli ügyletekben rejlett. A tisztviselők a teljes mennyiségre vonatkozó átvételi-átadási jegyzőkönyveket írtak alá, miközben valójában csak egy részét szállították ki a katonáknak. A fennmaradó terméket kontrollált személyeken keresztül írták le - írja a Liga.net.
A hiányos szállítások mellett a szállított termékek minősége sem felelt meg a követelményeknek. A katonáknak többek között romlott zöldségeket és gyümölcsöket szállítottak, többek között a fronton feladatokat végző egységeknek is.
A minőségi termékek átvételéért és a reklamációs levelek el nem küldéséért a élelmiszerügyi szolgálat vezetője kenőpénzt kapott. A „visszafizetések” összege elérte a szállítások értékének 50%-át. Csak egy hét alatt az illegális kifizetések összege meghaladhatta az 1 millió hrivnyát. A titkosság érdekében a pénzt pénzváltókon keresztül utalták át.
A bűnüldözők kiderítették, hogy a férfi a pénzt személyes gazdagodásra költötte. Két lakóparkban ingatlant, több prémium kategóriás autót és egyéb értékes tárgyakat vásárolt, és a vagyont rokonaira íratta.
A gyanúsítottnál végzett házkutatások során lefoglalták az autókat, az ingatlanok dokumentumait, a márkás ruhák, cipők és kiegészítők gyűjteményét, amelynek becsült értéke meghaladta a 8 millió hrivnyát, valamint 120 000 dollár értékű adósságleveleket.
A GBR azt is kiderítette, hogy a tisztviselő külföldi üdülőhelyeket látogatott, miközben a dokumentumok szerint a hadseregben szolgált, és pénzbeli juttatásokat és prémiumokat kapott.
A élelmiszerügyi szolgálat vezetőjét őrizetbe vették.
Gyanút emeltek a tisztviselő alárendeltje, a logisztikai háttér élelmiszerügyi szolgálatának alkalmazottja ellen is. A nyomozás szerint ő készpénzt kapott a beszállítóktól a rossz minőségű termékek leírásáért, és a pénz egy részét átadta a vezetőjének.
20 000 dollárt foglaltak le nála. A nőt azzal vádolják, hogy jogtalan előnyt biztosított egy tisztviselőnek. Akár négy év szabadságvesztés is várhat rá.