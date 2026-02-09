Kilenc milliárd dolláros atomüzlet? - Örményország és az USA összefognak

Örményország és az Egyesült Államok hétfőn polgári célú atomenergetikai együttműködési nyilatkozatot írt alá – jelentette be Nikol Pasinján örmény miniszterelnök J.D. Vance amerikai alelnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök és JD Vance amerikai alelnök aláírási ceremónián vesznek részt a 2026. február 9-én Jerevánban tartott tárgyalásaik után

Az Egyesült Államok nevében a megállapodást az amerikai alelnök látta el kézjegyével Jerevánban.

Pasinján hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodás segíteni fog Örményország energiaellátásának diverzifikálásában.

Vance bejelentette, hogy a polgári célú atomenergetikai együttműködés keretében az Egyesült Államok mintegy 9 milliárd dollár értékben nyújt majd termékeket és szolgáltatásokat Örményországnak, ideértve kis moduláris reaktorok szállítását is.

Az alelnök szerint Örményország akár a kaukázusi régió gazdasági fejlődésének pillérévé is válhat. „Úgy vélem, hogy valódi lehetőségünk van nemcsak a tartós és visszafordíthatatlan békét elérni, ami történelmi jelentőségű lesz, hanem azt is gondolom, hogy ebben a szakaszban Örményország fontos támasszá válhat a régió gazdasági fejlődésében” – hangsúlyozta Vance.

Pasinján ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy visszafordíthatatlannak tartja az örmény-azeri békefolyamatot.

Az örmény kormányfő közölte egyben, hogy elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását a gázai Béketanács első ülésére.

Beszélt arról is, hogy Örményország V-BAT típusú katonai drónokat is vásárolt Washingtontól.