Külföld
Kilenc milliárd dolláros atomüzlet? - Örményország és az USA összefognak
Polgári célú atomenergetikai együttműködési nyilatkozatot írtak alá a felek
Az Egyesült Államok nevében a megállapodást az amerikai alelnök látta el kézjegyével Jerevánban.
Pasinján hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodás segíteni fog Örményország energiaellátásának diverzifikálásában.
Vance bejelentette, hogy a polgári célú atomenergetikai együttműködés keretében az Egyesült Államok mintegy 9 milliárd dollár értékben nyújt majd termékeket és szolgáltatásokat Örményországnak, ideértve kis moduláris reaktorok szállítását is.
Az alelnök szerint Örményország akár a kaukázusi régió gazdasági fejlődésének pillérévé is válhat. „Úgy vélem, hogy valódi lehetőségünk van nemcsak a tartós és visszafordíthatatlan békét elérni, ami történelmi jelentőségű lesz, hanem azt is gondolom, hogy ebben a szakaszban Örményország fontos támasszá válhat a régió gazdasági fejlődésében” – hangsúlyozta Vance.
Pasinján ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy visszafordíthatatlannak tartja az örmény-azeri békefolyamatot.
Az örmény kormányfő közölte egyben, hogy elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását a gázai Béketanács első ülésére.
Beszélt arról is, hogy Örményország V-BAT típusú katonai drónokat is vásárolt Washingtontól.