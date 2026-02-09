Japán kormányfője tárgyalásokat kezdeményez szomszédjával

Japán miniszterelnöke, Sanae Takaichi történelmi választási győzelme után bejelentette, hogy a jelenlegi feszült viszony ellenére nyitva kívánja tartani a párbeszéd csatornáit Kínával. „Pontosan azért, mert Japán és Kína között vannak aggályok és kihívások, fontos a kommunikáció. Japán nyitott a Kínával folytatott különböző formájú párbeszédre” – mondta Takaichi egy sajtótájékoztatón, számol be a focus.de.

Kína támadása Tajvan ellen „létfontosságú helyzet”

A 64 éves politikusnő azonban kemény politikai vonaláról ismert a Kínai Népköztársasággal szemben. Röviddel hivatalba lépése után, tavaly novemberben összetűzésbe került a pekingi vezetéssel, amikor kijelentette, hogy Kína támadása a demokratikus szigetország, Tajvan ellen „létfontosságú helyzetet” jelentene Japán számára, ami katonai válaszlépéshez vezethet.

Kína és Japán közötti alapvető konfliktus a mai napig vitatott kérdés, a második világháborúban elkövetett japán háborús bűnök feldolgozása. Sok kínai ember úgy érzi, hogy Japán bagatellizálja a háborús bűnöket, például a mészárlásokat, a kényszerprostitúciót és a katonaság szerepét. Ehhez jönnek még a jelenlegi vitás kérdések, mint a kelet-kínai-tengeri területi konfliktusok, Kína katonai nyomása Tajvanra és Japán szoros biztonságpolitikai kapcsolata az Egyesült Államokkal.

Nemrégiben ismét válság alakult ki Japán és Kína között, amikor kiderült, hogy egy tervezett Pokémon-kártyaesemény a vitatott Yasukuni-szentélyben kerül megrendezésre Tokióban, ahol elesett katonákat – köztük elítélt háborús bűnösöket is – tisztelnek meg. Kínában ez a hely, amelyet a japán háborús bűnök szimbólumának tekintenek, felháborodást, bojkottfelhívásokat és a Pokémon-termékek visszavonását eredményezte számos üzletből.

Szoros biztonságpolitikai kapcsolatok az USA-val

Biztonságpolitikai keményvonalas politikusként Takaichi szorosabb kapcsolatokat támogat az USA-val, mint védelmi hatalommal. Hétfőn bejelentette, hogy a következő hónapban látogatást tesz az Egyesült Államokban. Saját nyilatkozata szerint márciusban Donald Trump amerikai elnökkel találkozik, hogy megbeszéléseket folytassanak a globális kihívásokról.

Takaichi liberális demokrata pártja, az LDP vasárnap a háború utáni időszakban elsőként haladta meg a 310 fős kétharmados többséget a képviselőházi választásokon. Takaichi október végén az első nőként választották meg a kormány élére.