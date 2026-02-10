Izrael ismét támadott - Elrabolták a szunnita milícia magas rangú parancsnokát is

Izrael hétfőre virradóan ismét támadott olyan libanoni célpontokat, amelyeket kapcsolatba hozott a Hezbollah síita milíciával, az arab ország biztonsági forrásai szerint pedig izraeli kommandósok elrabolták az al-Dzsamáa al-Iszlámíja nevű dél-libanoni milícia egyik magas rangú parancsnokát is.

Libanoni források szerint az izraeli erők gyalog törtek be a határon át a vitatott hovatartozású Seba ültetvényekre, és lerohanták Atví Atví milíciaparancsnok közelben lévő házát, őt magát pedig elrabolták.

A Hezbollah és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel is jó kapcsolatban álló, szunnita al-Dzsamáa al-Iszlámíja, amely több Izrael-ellenes támadás elkövetőjeként jelentkezett, megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy a parancsnokot ismeretlen helyre vitték, az akciót pedig a libanoni szuverenitás megsértésének nevezte. Felszólította továbbá a bejrúti kormányt, tegyen meg mindent Atví Atví szabadságának eléréséért.

Az izraeli hadsereg annyit közölt, hogy a milícia egyik parancsnokát elfogta, és Izraelbe vitte kihallgatásra.

Navaf Szalám libanoni miniszterelnök bírálta Izraelt, mert szerinte megsértette a nemzetközi jogot azzal, hogy elrabolt egy libanoni állampolgárt hazájából. Hozzátette: utasította a külügyminisztériumot, hogy vigye az ügyet az ENSZ elé.

Ezzel egy időben a libanoni egészségügyi minisztérium közölte: izraeli dróntámadás érte hétfőn a dél-libanoni Jánúh települést, és ebben három ember, köztük egy gyerek meghalt. Helyi források szerint az egyik áldozat a libanoni belbiztonsági erők tagja volt, a gyerek pedig az övé.

Az izraeli erők ezzel kapcsolatban azt közölték: a támadás célpontja Ahmad Ali Szalami, a Hezbollah tüzérségi támadásokért felelős régiós parancsnoka volt, és a hadsereg megpróbálta minimálisra csökkenteni civilek életének veszélyeztetését. A támadás körülményeit vizsgálják – tették hozzá.

Az egészségügyi tárca szerint hétfőn, ugyancsak Libanon déli részén izraeli orvlövész lelőtt egy embert az izraeli határhoz közeli Ajt es-Saab településen. Izrael, illetve az elsősorban az arab ország déli, Izraellel határos térségében aktív Hezbollah között 2023-ban, a gázai háború kitörése hatására újultak ki az összecsapások, amelyeket végül a 2024 novemberében életbe lépett tűzszünet zárt le.

Izrael mindazonáltal nem hagyott fel a Libanon elleni támadásokkal, amelyeket a Hezbollah jelentette fenyegetéssel indokol, illetve a határ menti térség több, libanoni oldalon lévő pontján továbbra is katonákat állomásoztat. A bejrúti kormány adatai szerint a tűzszünet életbe lépése óta több mint 300 embert öltek meg Libanonban a harcokkal összefüggésben, az ENSZ szerint pedig közülük több mint 100-an civilek voltak.