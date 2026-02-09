Ismét léggömbök sértették meg a lengyel légteret

Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiolokációs rendszerek újabb, léggömb jellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben – közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

A léggömböket a lengyel katonai felderítő rendszerek folyamatosan követték, a helyzetet „teljes mértékben ellenőrzés alatt tartották” – írták. Aláhúzták:a az incidens nem veszélyeztette a légi közlekedést és a lengyel állampolgárokat.

A DORSZ nem közölte, a léggömbök mely ország területéről repültek be. A lengyel hatóságok január végén és február elején több esetről is beszámoltak, amikor Fehéroroszország irányából történtek ilyen légtérsértések. A lengyel határőrség közlése szerint feltehetőleg csempész léggömbökről volt szó.

A Rzeczpospolita című lengyel napilap hétfőn azt írta: tavaly a lengyel határőrségnek csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a léggömbök leszállásának helyszínén.

Ennek kapcsán tavaly 29, cigarettacsempészettel gyanúsított személyt vettek őrizetbe, köztük 14 lengyel, 10 fehérorosz, négy litván és egy ukrán állampolgárt. Ezeket a személyeket a csempészet mellett a nemzetbiztonsági előírások, valamint „az Ukrajnával szembeni agresszió támogatásának megakadályozását célzó különleges intézkedésekről” szóló törvény alapján gyanúsították meg. Ezekért legalább 3 év szabadságvesztés és több éves kitiltás a schengeni övezetből is kiszabható.

A Rzeczpospolita szerint a cigarettacsempészet valójában Oroszország által támogatott, Fehéroroszország által végrehajtott hibrid provokációt jelent, amelynek célja, hogy a lengyel szolgálatok reakcióját tesztelje.

A lap Stanislaw Zarynt, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter volt helyettesét idézi, aki szerint a Fehéroroszországból berepülő légi tárgyak érzékelőkkel, GPS-eszközökkel és egyéb mozgáskövető alkatrészekkel vannak felszerelve. Ez arra utal Zaryn szerint, hogy Oroszország és Fehéroroszország információgyűjtésre használhatja fel az objektumokat.