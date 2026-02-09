1946 óta először haladta meg a halálozások száma a születésekét. 2025-ben alig több mint 643 ezer gyermek született, míg a halálesetek száma 651 ezer volt.

Emmanuel Macron elnök bejelentette a „demográfiai átalakítás” irányvonalát, mivel a nemzet gyors öregedése kritikus terhet ró a nyugdíjrendszerre és az egészségügyre. A helyzet javítása érdekében a hatóságok „forradalmi változásokat” terveznek a szociális és egészségügyi szférában.

2024 júliusától a szülők két hónapos fizetett szabadságra mehetnek, megtartva fizetésük 70%-át. Ezzel párhuzamosan a kormány megpróbálja megoldani a bölcsődékben lévő helyek hiányának problémáját, és fontolóra veszi az első gyermek után járó támogatások bevezetését. A szakértők azonban megjegyzik, hogy a szociális intézkedések megakadnak a munkaerőhiány és a költségvetésre nehezedő 3 milliárd eurós éves terhelés miatt - írja a news.ru.

Franciaországban az anyai és csecsemőhalandóság szintje magasabb, mint a főbb európai szomszédoknál... ráadásul a csecsemőhalandóság, különösen a neonatális halandóság, 2011 óta kissé emelkedett – idézi a lap az Egészségügyi Minisztérium nyilatkozatát.

Ennek a tendenciának a leküzdésére létrehoztak egy speciális orvosi adatbázist, amely segít a szakembereknek feltárni és megszüntetni a szülők és újszülöttek magas halálozási arányának okait. Ezenkívül idén elindul egy nagyszabású kampány, amelynek célja a 29 éves polgárok tájékoztatása a reproduktív egészségről és a biomateriál kriokonzerválásának lehetőségeiről.