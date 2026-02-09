Farkasszemet néz egymással egy orosz romboló és egy NATO-hadihajó

Szokatlan katonai mozgások zajlanak Szardíniától keletre, ahol olasz és orosz haditengerészeti egységek tartózkodnak egymás közelében. A térségben folyamatos légi és tengeri megfigyelés indult, melybe a légierő speciális felderítő eszközeit is bevonták.

A helyzet középpontjában egy orosz romboló és teherhajó áll, melyek napok óta borzolják a kedélyeket a Földközi-tengeren.

Nem mindennapi katonai aktivitás zajlott le hétfő reggel a Földközi-tenger nyugati medencéjében. Az olasz légierő egy speciális felderítő repülőgépe hosszabb ideig körözött Szardíniától keletre, abban a tengeri térségen, ahol jelenleg egy orosz romboló és egy ellátóhajó, a Sparta IV tartózkodik. A reggeli légi tevékenység közvetlen összefüggésbe hozható a Sparta IV körül az elmúlt napokban kialakult helyzettel, valamint az orosz és a NATO-erők szoros tengeri jelenlétével - írja a vg.hu.

Folyamatosan figyelik az orosz rombolót

A reggeli órákban az olasz légierő egyik Beechcraft B350ER SPYDR típusú repülőgépe hosszú időn keresztül a Szardíniától keletre fekvő tengerrész felett repült. A gép mozgása egyértelműen arra a körzetre összpontosult, ahol az orosz haditengerészet egységei jelenleg várakoznak. A rendelkezésre álló információk alapján nincs arra utaló jel, hogy az orosz hajók jelenléte közvetlenül katonai művelethez kapcsolódna. A legvalószínűbb magyarázat továbbra is az, hogy a keleti mediterrán térséget sújtó kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az egységek védettebb vizeken várják a tengeri helyzet javulását.

Ugyanakkor több szakértő is felhívja a figyelmet arra: elméletben más útvonalak vagy kikötők – például az algériai partvidék – is rendelkezésre álltak volna, ahol az orosz haditengerészet rendszeresen megfordul.

Hogy miért nem ezt az opciót választották, továbbra sincs tisztázva.

Az olasz fél mindenesetre nem hagyta felügyelet nélkül a helyzetet. A térség ugyan az olasz felségvizeken kívül esik, de Olaszország kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozik, ami jogalapot ad a folyamatos megfigyelésre. Az első szakaszban a pénzügyőrség tengeri járőrgépei végeztek ellenőrző repüléseket, majd a térségbe érkezett az olasz haditengerészet ITS Spartaco Schergat fregattja is. A hajó jelenléte hivatalos felvételekkel és nyilvánosan követhető hajózási adatokkal is megerősíthető.

Sokáig körözött a Beechcraft az orosz hajók felett

A tengeri megfigyelést egészítette ki a keddi légi művelet, mely során a Beechcraft B350ER SPYDR hosszasan körözött az orosz egységek felett. A nyilvánosan elérhető adatokból nem állapítható meg, hogy az olasz erők vetettek-e be további, nem látható eszközöket, de a tapasztalatok alapján ez sem zárható ki. A Beechcraft B350ER SPYDR nem hagyományos járőrrepülő: egy kifejezetten elektronikai és jelhírszerzési feladatokra kialakított repülőről van szó.

A King Air 350ER alapjaira épülő típus fejlett antennákkal és szenzorokkal képes radarjelek, rádió- és adatkapcsolatok felderítésére, elemzésére és valós idejű követésére. Kis mérete és hosszú repülési ideje miatt alkalmas arra, hogy vitatott térségek közelében, viszonylag diszkréten végezzen tartós megfigyelést. Az ilyen gépek fontos kiegészítői a nagyobb légtérellenőrző rendszereknek, és jelentősen növelik a helyzetértékelés pontosságát.

A figyelem középpontjában álló orosz flottilla egyik kulcseleme a 619-es oldalszámú, a felvételeken is azonosított Szeveromorszk romboló. A hajó az elmúlt napokban az olasz fregattal viszonylag kis távolságban, egymást folyamatosan figyelve hajózott, ami a katonai zsargonban klasszikus „farkasszemnézésnek” számít: egyik fél sem lép át jogi vagy katonai határokat, de a jelenlét egyértelmű üzenetet hordoz.

Nincsen veszélyben fontos tenger alatti vezeték

A térségben korábban szokatlan manővereket végzett a Sparta IV nevű orosz teherhajó, mely Szardínia keleti partjai közelében órákon át ugyanazon az észak–déli tengelyen mozgott, látszólagos cél nélkül. A hajó eredetileg nyugat felé, a Gibraltári-szoros irányába haladt, majd hirtelen irányt váltott, és várakozó pályára állt. A térségben ekkor már jelen volt a Szeveromorszk romboló, valamint a Kama nevű ellátóhajó is, ami összehangolt tevékenység gyanúját vetette fel. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni:

a szóban forgó tengerrészen nem futnak jelentős tenger alatti vezetékek vagy kommunikációs kábelek, így az ezek elleni műveletekről szóló találgatások nem támaszthatók alá tényekkel.

Az időjárás-előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő javulás sem a nyugati mediterrán térségben, sem az Atlanti-óceánon, a Gibraltári-szoroson túl. Ebből következően az orosz hajók egyelőre maradhatnak jelenlegi pozíciójukban. Az olasz fél eddig nem készült határozottabb fellépésre: a folyamatos megfigyelést elegendőnek tartják, jogi szempontból pedig nincs alap agresszívabb lépésekre.