Epstein-válság Londonban: újabb munkatárs távozik Starmer csapatából

Egy volt nagykövet Epstein-kapcsolatai továbbra is megrázkódtatják a brit kormányt. Most a miniszterelnök következő közeli munkatársa is visszavonul.

Az egykori brit nagykövet, Peter Mandelson Epstein-kapcsolatai körüli botrányban a brit miniszterelnök újabb visszásságot kell elszenvednie. A Downing Street kommunikációs vezetője, Tim Allan bejelentette, hogy lemond posztjáról. Ezzel mindössze 24 óra alatt már a második munkatárs távozik Keir Starmer szűk köréből - írja a focus.de.

A kommunikációs vezető lemond

„Úgy döntöttem, hogy lemondok, hogy lehetővé tegyem egy új csapat felállítását a Downing Street 10. szám alatt” – nyilatkozta Allan több médiaértesülés szerint.

Vasárnap Starmers kabinetfőnöke, Morgan McSweeney is bejelentette lemondását. Több médium által közzétett nyilatkozatában „teljes felelősséget” vállalt azért, hogy Mandelson kinevezését javasolta a kormányfőnek. „Peter Mandelson kinevezése rossz döntés volt.”

Starmer válsága súlyosbodik

A Jeffrey Epstein-ügy legújabb publikációi szoros kapcsolatot bizonyítanak Mandelson és a szexuális bűnelkövető között. Korábbi gazdasági miniszteri pozíciójában a brit politikus a pénzügyi válság idején érzékeny információkat adott át az amerikai üzletembernek. Alig egy éve nevezte ki Starmer Mandelsont nagykövetnek az Egyesült Államokba, ezért az ügy a miniszterelnököt is nagy nehézségekbe sodorta.

McSweeney visszalépése sem csillapította a Starmer lemondását követelő hangokat, amelyek saját soraiból is felhangzottak. Starmer hétfőn saját frakciójának képviselői előtt kíván felszólalni.