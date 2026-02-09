A múlt hónapban az amerikai igazságügyi minisztérium közzétett egy nagy mennyiségű e-mailt, fotót és videót Epstein birtokáról, ami újbóli vizsgálatot indított el azokról a magas rangú személyekről, akik Epsteinnel álltak kapcsolatban annak ellenére, hogy őt szexuális bűncselekmények miatt elítélték - írta meg az Orosz Hírek .

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint "Az Epstein-ügy felfedte a nyugati elit és a mélyállam valódi sátánista arcát"

A bukott amerikai pénzember és szexuális bűnöző Jeffrey Epstein és körének dekadens életmódja a nyugati elit erkölcsi hanyatlásának bizonyítéka – fogalmazott az orosz diplomácia vezetője.

„A fájlok felfedték a Nyugat és a mélyállam arcát, vagy inkább azt a mélyuniót, amely az egész Nyugatot irányítja, és az egész világot igyekszik uralni” – mondta Lavrov az NTV vasárnap megosztott interjújában.

„Minden normális ember tudja, hogy ez felfoghatatlan és tiszta sátánizmus” – tette hozzá Lavrov.

Az előzményekhez tartozik, hogy Epstein 2019-ben halt meg egy new york-i börtöncellában, amit öngyilkosságnak minősítettek. Volt barátnője és közeli munkatársa, Ghislaine Maxwell 2022-ben 20 év börtönbüntetésre ítélték emberkereskedelem és kiskorú nőkkel való visszaélés miatt Epstein mellett.

Epstein egész életében politikusokkal, diplomatákkal, üzletemberekkel és királyi családtagokkal állt kapcsolatban, akik közül többen meglátogatták karib-tengeri magánszigetét.

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok azt állítják, hogy Epstein és társai emberáldozással járó okkult rituálékban vettek részt. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a múlt héten bejelentette, hogy kormánya megvizsgálja, hogy lengyel gyermekeket bántalmaztak-e Epstein úgynevezett „sátáni körében”.