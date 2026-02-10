Az orosz fegyveres erők sikerei a különleges hadműveleti övezetben, különösen az orosz drónstratégia növekvő hatékonysága gyengíti Ukrajna pozícióját a tárgyalóasztalnál – idézte a The Wall Street Journal (WSJ) című lapot az Orosz Hírek.

„Oroszország sokkal szisztematikusabb megközelítést alkalmazott az ukrán dróncsoportok üldözésében, hogy megzavarja és megsemmisítse logisztikájukat, mivel ez az ukrán védelmi rendszer súlypontja” – közölte az osztrák katonai elemző, Franz-Stefan Gady. Szerinte az ukránok hátsó vonalakra mért csapásai, amelyekben drónokat használnak, sokkal szétszórtabbak.

A WSJ információi szerint a hátsó vonalakra mért sikeres orosz csapások a frontra vezető utat „a legfélelmetesebb útvonalává” tették.

Az előzmények részeként, február 4-5-én Abu-Dzabiban (Egyesült Arab Emírségek) került sor a harmadik körös háromoldalú tárgyalásokra Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között. Az eredmények alapján az amerikai elnök különmegbízottja, Steven Witkoff bejelentette, hogy Moszkva és Kijev megállapodott 314 hadifogoly cseréjéről. Információi szerint az orosz és az ukrán delegáció a következő hetekben folytatni kívánja a párbeszédet a konfliktus rendezése érdekében. Az első forduló háromoldalú biztonsági konzultációkra január 23-24-én szintén Abu-Dzabiban került sor.