Ukránbarát partizánok csaptak le Belgorodnál

A szervezet február 8-án közölte, hogy egyik ügynökük felgyújtott egy kommunikációs toronyhoz tartozó hardvermodult az ukrán határ közelében.

A csoport szerint a földi berendezések megsemmisítése miatt a torony teljes infrastruktúrája áramtalanodott, és működésképtelenné vált - számolt be róla a Mandiner.

Az Atesh közleménye szerint a támadás következtében az adott szektorban az orosz erők kommunikációs és elektronikai rendszerei súlyos károkat szenvedtek.

„Egy ügynökünk felgyújtotta a kommunikációs torony alapegységéhez tartozó hardvermodult. A földi berendezések megsemmisítése miatt az árbocon lévő teljes infrastruktúra áram nélkül maradt és működésképtelenné vált” – közölte a csoport.

Hozzátették: az akció „gyakorlatilag megvakította az ellenséget ebben a szektorban”.

A partizánszervezet azt is állítja, hogy a torony elektronikai hadviselési antennákat hordozott, amelyek az ukrán drónok jeleit zavarták.

„A torony olyan elektronikai hadviselési antennák platformjaként szolgált, amelyek elnyomták a drónok jeleit. A technikai állás megsemmisítése ‘ablakot’ nyitott az ukrán drónok zavartalan működéséhez” – írták.

A közlemény szerint a vezérlőberendezések kiiktatása lehetőséget teremtett az ukrán erők számára, hogy megkerüljék a jelzavaró rendszereket a frontvonal egyes szakaszain.

A fejlemények hátterében az is áll, hogy február elején az orosz erők több frontszakaszon elveszítették hozzáférésüket a Starlink műholdas internethez.