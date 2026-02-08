Külföld
Orbán Viktorra vadásznak Ukrajnában?
Elszabadultak az indulatok
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A kijelentést követően futótűzként kezdett terjedni az ukrán médiában a magyarellenesség, ami állítólag csak Orbán Viktor személye ellen irányul.
Az egyik bejegyzésben például így nyilvánult meg a szerző:
„Orbán Viktor Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát. Mit gondoltok – hány FPV drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az orbán frontot?” – tette fel a fenyegető kérdését a névtelen szerző, idézte a Mandiner.