Orbán Viktorra vadásznak Ukrajnában?

Ukrajnában teljesen elszabadultak az indulatok a hétvégén. A jelek szerint sokak szemét szúrta Orbán Viktor szombati DPK-n elhangzott egyik kijelentése, mivel a miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy nem túl barátságos államként viselkedik Ukrajna.

A kijelentést követően futótűzként kezdett terjedni az ukrán médiában a magyarellenesség, ami állítólag csak Orbán Viktor személye ellen irányul.

Az egyik bejegyzésben például így nyilvánult meg a szerző:

„Orbán Viktor Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát. Mit gondoltok – hány FPV drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az orbán frontot?” – tette fel a fenyegető kérdését a névtelen szerző, idézte a Mandiner.