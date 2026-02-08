Ekkora pofont még nem kapott Von der Leyen

„Egy stratégiai nélküli háborút finanszírozunk, pénzt adunk Ukrajnának. Nincs vasunk, szóval adunk aranyat. Pontosan miért is? Hogy folytassuk a háborút?” – így ostorozta az európai döntéshozókat, köztük von der Leyent is a belga miniszterelnök.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője osztotta meg azt a rövid videót, amelyben Bart de Wever, belga miniszterelnök keresetlen szavakkal ostorozza az európai döntéshozókat, köztük von der Leyent is annak kapcsán, hogy kilátástalan háborút finanszíroznak, míg a világ többi része dörzsöli a kezét és üzletel ezen – írta az Origo.

Von der Leyen ezt nem teszi zsebre

A belga miniszterelnök minden mondata pontosan leírja a helyzetet, ennél többet nem is kell hozzátenni:

„Az az igazság, hogy mi is függtünk az olcsó energiától és az ukrajnai háborúval ezeket is elvágtuk. Kína profitál a háborúból ők kapják az olcsó olajat, az olcsó gázt. Amerika már nem támogatja Ukrajnát, ők adják el a fegyvereket nekünk, mi meg fizetjük a számlákat és az őrült energiaárakat. Nekünk kell finanszíroznunk Ukrajnát és képtelenek vagyunk olyan kapacitást biztosítani, amely valóban véget vethet a konfliktusnak. Tehát egy stratégiai nélküli háborút finanszírozunk, pénzt adunk Ukrajnának. Nincs vasunk, szóval adunk aranyat. Pontosan miért is? Hogy folytassuk a háborút?”