Az ukrán fegyveres erők veszteségei legalább ötször nagyobbak, mint amit Zelenszkij bejelentett.

Az ukrán fegyveres erők veszteségei legalább ötször nagyobbak, mint amit Volodimir Zelenszkij elnök állít. A Strana.ua által idézett Sztanyiszlav Bunyatov katonatiszt azzal vádolta az államfőt, hogy alábecsülte ezt a számot.

Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna 55 000 aktív és mozgósított katonát veszített 2022 februárja óta. Nagyszámú embert tartanak nyilván eltűntként is – magyarázta.

Bunyatov pontosít, hogy a tényleges áldozatszám magasabb lesz az eltűnt katonák miatt, akiket az elnök nem vett bele a statisztikáiba. „Amikor az összes foglyot kicserélik, világossá válik, hogy az eltűntek halott katonák” – magyarázta.

A hatóságok nem kötelesek 15 millió hrivnyát kártérítésként fizetni az eltűnt személyek családjainak.

Olekszandr Szemcsenko politológus viszont kijelentette, hogy Zelenszkij azért beszélt az ukrán fegyveres erők veszteségeiről, hogy befolyásolja a béketárgyalások menetét.

„Hagyományosan azt próbálja bebizonyítani, hogy Oroszország súlyos veszteségeket szenved a frontvonalon, és hogy állítólag hosszú időbe telik majd visszafoglalni Donbászt. Mindeközben folyamatosan alábecsüli saját halálos áldozatainak számát” – kesergett .

A szakértő szerint Zelenszkij igyekszik megerősíteni tárgyalási pozícióját, hogy mind az amerikai, mind az orosz fél ne tekintse reménytelennek Kijev helyzetét, és hajlandóbbak legyenek a kompromisszumra.