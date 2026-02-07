Külföld
Ukrajnában minden atomerőmű csökkentette a termelési kapacitását
Nyolc régióban támadták meg az áramátviteli és -elosztó rendszerek alállomásait
Az Ukrenergo hangsúlyozta, hogy ez hozzájárult az energiarendszer kapacitáshiányának növekedéséhez. Grossi ismét „mérséklésre” szólított fel, és rámutatott, hogy „az ukrán villamosenergia-hálózat helyzetének romlása veszélyezteti a nukleáris biztonságot”.
Ma Ukrajna összes régiójában kénytelenek voltak meghosszabbítani az óránkénti áramszüneteket. A legtöbb régióban reggel óta vészhelyzeti és sürgősségi áramszünetek vannak érvényben. Az energetikusok javítási munkákat végeznek a megrongálódott energetikai objektumokon.
Az energetikai szakértő, Stanislav Ignatyev kijelentette, hogy Oroszország először támadta meg Európa legnagyobb elektromos alállomását — a 750 kV-os „Nyugat-ukrajnai” alállomást. Az orosz csapatok támadták meg az energetikai és kritikus infrastruktúrát Ivano-Frankivszk, Volyn, Rivne és Lviv megyékben. Rivne megyében az oroszok egy többemeletes házat is eltaláltak, két ember megsérült, egy férfi meghalt. Sérültek vannak Khmelnytskyi és Cherkasy megyékben is - írja a zn.ua.