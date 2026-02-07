Ukrajnában minden atomerőmű csökkentette a termelési kapacitását

Az orosz csapatok tömeges rakétás és drónos támadása következtében szombat éjjel, február 7-én, valamint a 750 kV-os és 330 kV-os légvezetékek és a nagyfeszültségű alállomások elleni csapások miatt az ukrán atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni az áramtermelést, jelezte Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója.

Az Ukrenergo hangsúlyozta, hogy ez hozzájárult az energiarendszer kapacitáshiányának növekedéséhez. Grossi ismét „mérséklésre” szólított fel, és rámutatott, hogy „az ukrán villamosenergia-hálózat helyzetének romlása veszélyezteti a nukleáris biztonságot”.

Ma Ukrajna összes régiójában kénytelenek voltak meghosszabbítani az óránkénti áramszüneteket. A legtöbb régióban reggel óta vészhelyzeti és sürgősségi áramszünetek vannak érvényben. Az energetikusok javítási munkákat végeznek a megrongálódott energetikai objektumokon.

Az energetikai szakértő, Stanislav Ignatyev kijelentette, hogy Oroszország először támadta meg Európa legnagyobb elektromos alállomását — a 750 kV-os „Nyugat-ukrajnai” alállomást. Az orosz csapatok támadták meg az energetikai és kritikus infrastruktúrát Ivano-Frankivszk, Volyn, Rivne és Lviv megyékben. Rivne megyében az oroszok egy többemeletes házat is eltaláltak, két ember megsérült, egy férfi meghalt. Sérültek vannak Khmelnytskyi és Cherkasy megyékben is - írja a zn.ua.