Ukrajnában minden atomerőmű csökkentette a termelési kapacitását

Nyolc régióban támadták meg az áramátviteli és -elosztó rendszerek alállomásait

MH
 2026. február 7. szombat. 22:39
Frissítve: 2026. február 7. 23:44
Az orosz csapatok tömeges rakétás és drónos támadása következtében szombat éjjel, február 7-én, valamint a 750 kV-os és 330 kV-os légvezetékek és a nagyfeszültségű alállomások elleni csapások miatt az ukrán atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni az áramtermelést, jelezte Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója.

Fotó: AFP/Anatolii Stepanov

Az Ukrenergo hangsúlyozta, hogy ez hozzájárult az energiarendszer kapacitáshiányának növekedéséhez. Grossi ismét „mérséklésre” szólított fel, és rámutatott, hogy „az ukrán villamosenergia-hálózat helyzetének romlása veszélyezteti a nukleáris biztonságot”.

Ma Ukrajna összes régiójában kénytelenek voltak meghosszabbítani az óránkénti áramszüneteket. A legtöbb régióban reggel óta vészhelyzeti és sürgősségi áramszünetek vannak érvényben. Az energetikusok javítási munkákat végeznek a megrongálódott energetikai objektumokon.

Az energetikai szakértő, Stanislav Ignatyev kijelentette, hogy Oroszország először támadta meg Európa legnagyobb elektromos alállomását — a 750 kV-os „Nyugat-ukrajnai” alállomást. Az orosz csapatok támadták meg az energetikai és kritikus infrastruktúrát Ivano-Frankivszk, Volyn, Rivne és Lviv megyékben. Rivne megyében az oroszok egy többemeletes házat is eltaláltak, két ember megsérült, egy férfi meghalt. Sérültek vannak Khmelnytskyi és Cherkasy megyékben is - írja a zn.ua.

