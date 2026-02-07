Újabb katonai intézkedésekre került sor Közép-Európában

A katonai készültség jegyében Lengyelország vadászgépeket állított fel és repülőtereket zárt le. A lépések az ukrán határ közelében történtek, megelőző jelleggel.

A lengyelek vadászgépeket rendeltek az ukrán-lengyel határhoz (képünk illusztráció)

2027. február 7-én éjjel Lengyelország vadászgépeket állított fel az oroszok Nyugat-Ukrajna elleni támadása után. A katonai készültség megerősítését a lengyel hatóságok megelőző, biztonsági intézkedésként indokolták.

A nyugat-ukrajnai orosz bombázás után Lengyelország döntött a katonai készültség fokozásáról. A vadászgépek bevetését megelőző lépésként értékelték, összhangban a NATO-országok biztonsági gyakorlatával.

A lengyel hatóságok ideiglenesen felfüggesztették a polgári forgalmat a Rzeszów és Lublin városok repülőterein. Mindkét létesítmény az ukrán határ közelében található.

Február 7-én éjjel több nyugat-ukrajnai régió került orosz ágyúzás alá. A támadások érintették Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Vinnica és Lviv térségét.

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint az orosz támadás fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt. Az Ivano-Frankivszki régióban a Bursztyinszki Hőerőmű, a Lvivi régióban pedig a Dobrotvirszki Hőerőmű sérült.

Az elektromos hálózat stabilizálása érdekében az Ukrenergo sürgősség segítséget kért Lengyelországtól. A lépés közvetlen kapcsolatban áll az orosz-ukrán háború során kialakult helyzettel – számolt be a Meduza.io alapján az origo.hu.