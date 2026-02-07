2026. február 7., szombat

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Robbanások ráztak meg két nyugat-ukrajnai várost

Az incidens a légitámadás-riadó után történt a régióban

 2026. február 7. szombat. 14:31
Robbanások rázkódtatták meg Vinnica és Bursztyn városait Ukrajna nyugati részén.

Robbanások ráztak meg két nyugat-ukrajnai várost
Éjszaka újabb orosz támadások érték Ukrajna több települését is
Fotó: AFP/Oleksandr Magula

Robbanások Vinnicában, Bursztynban, az Ivano-Frankivszk régióban már a hetedik robbanássorozat – írja a Obschestvennoe, számol be a news.ru.

Robbanásról számoltak be a Lviv régióban is. Azonban nem pontosították, hogy melyik körzetben hallatszottak a durranások. Ugyanakkor légitámadás-riadó volt érvényben Ukrajna egész területén. Szintén beszámoltak robbanássorozatról az ország nyugati régióiban.

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az orosz hadsereg csapásokat mért az ukrán energiaipari létesítményekre, amelyeket katonai célokra használnak. Ugyancsak megsérültek az ukrán csapatok és a külföldi zsoldosok állomáshelyei.

