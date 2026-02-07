Robbanások ráztak meg két nyugat-ukrajnai várost

Éjszaka újabb orosz támadások érték Ukrajna több települését is

Robbanások Vinnicában, Bursztynban, az Ivano-Frankivszk régióban már a hetedik robbanássorozat – írja a Obschestvennoe, számol be a news.ru.

Robbanásról számoltak be a Lviv régióban is. Azonban nem pontosították, hogy melyik körzetben hallatszottak a durranások. Ugyanakkor légitámadás-riadó volt érvényben Ukrajna egész területén. Szintén beszámoltak robbanássorozatról az ország nyugati régióiban.

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az orosz hadsereg csapásokat mért az ukrán energiaipari létesítményekre, amelyeket katonai célokra használnak. Ugyancsak megsérültek az ukrán csapatok és a külföldi zsoldosok állomáshelyei.